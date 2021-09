Prof. Grabowska: Unia usiłuje narzucać Polsce konkretne rozwiązania

Trwa spór między Komisją Europejską a Polską, którego przedmiotem są kwestie związane z ustrojem państwa oraz światopoglądem. Chodzi dokładnie o funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej i Trybunału Konstytucyjnego, oraz przyjęcie samorządowych uchwał przeciwko ideologii LGBT.

W ostatnich tygodniach Komisja Europejska podjęła zdecydowane kroki przeciwko Polsce, kierując do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wnioski o ukaranie polskiego rządu, bądź rozpoczynając wobec niego procedurę naruszeniową unijnego prawa. Warszawa broni się przed zarzutami wskazując, że działania KE są sprzeczne z traktatami i mają charakter wyłącznie polityczny.

Napięcie między KE a Polską

W sobotę na antenie Polskiego Radia 24 sytuację Polski w UE komentowała prof. Genowefa Grabowska ekspert prawa międzynarodowego i europejskiego. Ekspertka wskazała, że spór między Brukselą a Warszawą ma charakter polityczny.

– Jest napięcie między Polską (zresztą nie tylko nią) a Komisją Europejską, zwłaszcza jej głównym organem, który odpowiada za czuwanie, nad tym by prawo Unii Europejskiej w państwach członkowskich było należycie stosowane – stwierdziła, dodając, że KE powinna stosować przepisy Traktatu Europejskiego.

– Mamy tutaj do czynienia z konfliktem, gdyż komisja zupełnie inaczej postrzega na przykład: polską reformę wymiaru sprawiedliwości czy ustawy. To oni uważają, że należy to zrobić inaczej – tłumaczyła prof. Grabowska.

Co więcej, zdaniem profesor, "Unia niezgrabnie usiłuje narzucać Polsce określone, konkretne rozwiązania w tych dziedzinach, które nie należą do jej kompetencji".

– Są to strefy, w których traktaty pozostawiają decyzję państwom członkowskim. A oni robią to z pozycji siły, a taka pozycja ważnego organu Unii Europejskiej nie przyniesie rozwiązania konfliktu –dodała ekspertka.

Sojusznicy Polski

Prof. Grabowska wskazała, że wciąż powiększa się lista rządów, które uważają, że spory takie jak ten KE z Polską, należy rozwiązywać za pomocą dialogu.

– Przecież w traktacie o Unii Europejskiej zapisana jest zasada o lojalnej współpracy między organami Unii a państwami członkowskimi. A lojalna współpraca to taka, która opiera się na wzajemnym słuchaniu – stwierdziła.

– Coraz więcej państw popiera stanowisko, które Polska wyraziła i zapisała w wielu uchwałach wewnętrznych. Słyszeliśmy, jak mocno akcentował potrzebę samodzielnego działania i nieprzymuszania kraju członkowskiego premier Słowenii Janez Janša, ale umknęło nam stanowisko premiera Litwy, który wyraźnie powiedział, że popiera Polskę i opowiada się za dialogiem – dodała.

