Gliński: Dlaczego Tusk, patriota i katolik, tego nie zrobił?

– Dzisiaj polski dojrzały patriotyzm, dzisiaj prawdziwa miłość do ojczyzny, oznacza także tę wielką potrzebę, wielkie zadanie utrzymania Polski w UE – mówił w Płońsku podczas Konwencji Krajowej Platformy Obywatelskiej lider ugrupowania Donald Tusk. Szef PO nawiązywał do znajdujących się na sali flag: Polski, Płońska, Unii Europejskiej i Platformy Obywatelskiej.

– Jesteśmy w pierwszym rzędzie Polakami – wiemy, co to znaczy być polskim patriotą. Wiemy, i to też jest taka konstytucja PO, co znaczy miłość do tej małej, lokalnej ojczyzny. Wiemy, że nie ma nieważnego miejsca w Polsce, że nie ma nieważnego człowieka w Polsce i wiemy też, co znaczy być Europejczykiem – mówił Tusk.

Tusk o katolikach

– Naszym przeciwnikiem nie są katolicy, bo przecież my jesteśmy katolikami w dużej większości, nie wpadajmy w schizofrenię. To się ani przez minutę nie kłóciło z moim liberalizmem, ja tam nie widzę żadnej sprzeczności. (…) Nie widzę sprzeczności miedzy wiarą i wolnością – mówił szef PO, nawiązując do słów Sławomira Nitrasa o "piłowaniu katolików".

Mocny komentarz Glińskiego

Przemówienie byłego premier skomentował prof. Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

"Pan Tusk opowiada teraz, że jest polskim patriotą i katolikiem. To dlaczego, za swoich rządów, nie budował Muzeum Historii Polski czy Muzeum Piaśnickiego (podobno Kaszub), a ówczesny rząd odmówił wsparcia na Muzeum „Żołnierzy Wyklętych” w Ostrołęce. To tylko kilka przykładów, z tysięcy, zaniechań p. Tuska w kwestii patriotyzmu... " – wytknął Tuskowi Piotr Gliński.

