"Hitler mordował Żydów, ale budował autostrady". Gorąca dyskusja na Twitterze. Poszło o Tuska

Wygłoszone przez Donalda Tuska podczas sobotniej Konwencji Krajowej Platformy Obywatelskiej przemówienie było szeroko komentowane w sieci. Głos w sprawie postanowił zabrać dziennikarz "Rzeczpospolitej" Michał Szułdrzyński.

Tusk symetrystą?

"Czy dobrze to czytam, że PDT zrozumiał, że grając na polaryzację napompował wyniki PiS do najwyższych od miesięcy i postanowił trochę zmienić język i posymetryzować?" – zapytał na Twitterze, czym "włożył kij w mrowisko". Natychmiast pojawiły się głosy, że dziennikarz nie wie, czym jest "symetryzm".

"Nie. Źle Pan czyta. Symetryści twierdzą, że PiS to normalna demokratyczna partia, a zresztą za PO… Tusk mówi jak jest: PiS grabi, osłabia i niszczy Państwo. Dla przykrywki wywołuje wojnę kulturową, kłamiąc, że chodzi o wartości. Tusk przestrzega, by w tym PiSowi nie pomagać" – odpowiedział na jego wpis senator Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki. Jego wpis nie pozostał bez reakcji dziennikarza. "Chyba Pan senator nie rozumie pojęcia symetryzmu. Symetryzm to przekonanie, że rzeczywistości nie jest czarno-biała, że nie ma w polityce czystego dobra, ani czystego zła. Że trzeba krytykować PiS za to, co robi, ale też wolno krytykować PO, za to co robiła. Symetryzm to wolność" – odparł Szułdrzyński.

"Hitler mordował Żydów, ale budował autostrady"

Do dyskusji na temat symetryzmu postanowił włączyć się Paweł Wroński z "Gazety Wyborczej". Dziennikarz posłużył się takim porównaniem, że nawet Szułdrzyński był nieco zniesmaczony. "Michał. Nie masz pojęcia co to.jest symetryzm. W ekstremalnym wydaniu: Hitler mordował Żydów, ale budował autostrady" – napisał. W odpowiedzi dziennikarz "Rzeczpospolitej" napisał, że Wroński idzie drogą Suskiego sprowadzając dzisiejszą rzeczywistość do III Rzeszy. "Nie do końca mam wrażenie, że to cokolwiek wnosi do dyskusji" – dodał.

Swoje zdanie na temat symetryzmu postanowiła wyrazić Dominika Wielowieyska, także z "Gazety Wyborczej". "W oczach części zwolenników PO - radzę prześledzić ich wpisy na TT - symetrystą jest każdy, kto zada jakiekolwiek krytyczne pytanie politykowi PO lub ma zastrzeżenia do wypowiedzi czy działania jakiegokolwiek polityka Koalicji Obywatelskiej" – napisała dziennikarka.

Kończąc dyskusję Michał Szułdrzyński napisał: "No dobrze, wytłumaczę: Tusk w Płońsku ostro krytykował PiS, ale krytykował też nie wprost ważnych polityków opozycji Grodzkiego, Nitrasa, Frasyniuka. Jeśli według jednej z defnicji symetryzm to krytykowanie i PiS, i opozycji, to Tusk dziś był symetrystą. Dziękuję, że mogłem pomóc".

Czytaj też:

"Rozanielony bierze autograf". Dziennikarz pokazał posłowi Solidarnej Polski jego zdjęcie z TuskiemCzytaj też:

Ekspert: To szczególnie obciąża wizerunek TuskaCzytaj też:

"Urządził kabaret". Poseł PiS mocno o wystąpieniu Tuska