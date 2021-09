Spór Polski z KE. Abp Jędraszewski mówi o "perfidnych metodach nacisku"

Tegoroczna pielgrzymka ludzi pracy odbyła się pod hasłem „Tobie Matko zawierzamy Ojczyznę i Ludzi Pracy”. Podczas kazania wygłoszonego do zebranych na Jasnej Górze wiernych abp Jędraszewski przypomniał przesłanie beatyfikowanego przed tygodniem ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Hierarcha zdecydowanie skrytykował również próby nacisku na lokalne władze, które przyjęły uchwały wyrażające sprzeciw wobec promowania ideologii LGBT.

Godność człowieka

Metropolita krakowski szczególnie mocno podkreślił kwestię godności każdego człowieka oraz miłości społecznej, o której mówił m.in. św. Jan Paweł II.

– Rozważamy te treści dzisiaj i widzimy, jak często chcą nas podzielić na katolików, których trzeba opiłowywać i na tych mądrych, którzy chcą rządzić wprowadzając nową moralność uderzającą w to, co jest w naszych duszach zawarte od samego początku naszego istnienia jako ludzi. Jako ludzie nosimy w sobie Boży obraz i Boże podobieństwo – stwierdził abp Jędraszewski.

Hierarcha wskazał, że współczesne światopoglądy liberalne promują wartości materialne i zmysłowe, doprowadzając do wykorzystywania drugiego człowieka jako źródła przyjemności i tworząc z niego ofiarę egoizmu.

– Nie możemy zgodzić się na to, że chcą deprawować nasze dzieci i młodzież, począwszy już od przedszkoli, wprowadzając tego rodzaju nauczanie, które pozbawia już małych dzieci ich czystości, niewinności i naturalnej dobroci – powiedział duchowny.

Szantaż KE

Arcybiskup odniósł się także do groźby utraty środków z Unii Europejskiej przez te samorządy, które wyraziły swój sprzeciw wobec ideologii LGBT.

– Próbuje się stosować perfidne metody nacisku obiecując pieniądze za to, abyśmy odeszli od Bożego prawa i przyjęli to w imię tzw. tolerancji – powiedział i dodał: "Niełatwe czasy, kiedy raz jeszcze muszą wrócić te podstawowe płaszczyzny miłości człowieka, rodziny, ojczyzny. Nie można tego inaczej osiągnąć, jak tylko kochając z całym zawierzeniem, z całą ufnością wobec Tego, który do końca nas umiłował".

