"Naprawdę tego nie rozumie". Mucha uderza w abp. Jędraszewskiego

Metropolita krakowski wygłosił w niedzielę homilię do uczestników 39. Pielgrzymki Ludzi Pracy, podczas której zdecydowanie sprzeciwił się unijnemu szantażowi związanemu z lokalnymi uchwałami przeciwko ideologii LGBT.

Przypomnijmy, że w 2019 roku kilkanaście samorządów przyjęło uchwały, w których sprzeciwiają się promocji ideologii LGBT. Środowisko lewicowe oraz część mediów zaczęły je jednak określać jako "uchwały anty-LGBT".

15 lipca bieżącego roku Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce procedurę w związku z podejrzeniem naruszenia unijnego prawa. Powodem były wspomniane wcześniej uchwały.

Podczas kazania abp Jędraszewski stwierdził, że Unia Europejska próbuje "stosować perfidne metody nacisku obiecując pieniądze za to, abyśmy odeszli od Bożego prawa i przyjęli to w imię tzw. tolerancji".

Mucha krytykuje arcybiskupa

Do słów hierarchy odniosła się w poniedziałek Joanna Mucha. Polityk Polski 2050 w programie Wirtualnej Polski skrytykowała abp Jędraszewskiego zarzucając mu nieznajomość polityki i współczesnych realiów.

– Mam wrażenie, że arcybiskup nie do końca rozumie, czym jest UE – stwierdziła Mucha. – Mam zresztą wrażenie, że nie do końca rozumieją to politycy PiS. Mam głębokie przekonanie, że politycy PiS mają wrażenie, iż są w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, czyli w poprzedniczce UE. Z tym, że EWG zakończyła się w 1991 roku, traktatami podpisanymi rok wcześniej – dodała poseł.

Mucha wskazała, że UE "to jest wspólnota, która jest znacznie szersza niż tylko wspólny obszar gospodarczy" i która narzuca pewnego rodzaju zobowiązania.

– Mam wrażenie, że politycy PiS i arcybiskup tego naprawdę nie rozumieją. Chcą odbierać różnego typu benefity, które daje UE, ale nie wywiązywać się z obowiązków, które sami na siebie narzuciliśmy wtedy, kiedy do tej Unii wchodziliśmy – oceniła.

