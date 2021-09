Sienkiewicz: To oni tak naprawdę szantażują PiS

W sobotę w Płońsku odbyła się Krajowa Konwencja Platformy Obywatelskiej. W trakcie tego wydarzenia głos zabrał lider tego ugrupowania Donald Tusk. Komentatorzy polityczni zwrócili uwagę na zmianę retoryki byłego premiera. Na konwencji pojawił się chleb, który ucałował, a w jego wystąpieniu akcenty przekonujące o przywiązaniu do wiary katolickiej.

Wydarzenie to komentował w programie "Express Biedrzyckiej" poseł PO Bartłomiej Sienkiewicz. Zdaje się, że polityk z uznaniem przyjął zmianę narracji.

– Obserwując reakcje na tę Konwencję, widziałem najbardziej gwałtowne reakcje, żeby nie powiedzieć substandartowe, w dwóch środowiskach. W środowisku związanym z rządzącymi, z Prawem i Sprawiedliwością i środowisku lewicy. To oznacza, ze idziemy środkiem drogi – podkreślił w rozmowie z Kamilą Biedrzycką. Jak dodał, oznacza to również, że Platforma Obywatelska wraca do tego położenia, które zawsze było dla niej naturalne. – Nie partii inteligenckiej, bo od tego była Unia Wolności, ale partii, w której możemy odnaleźć się z emocjami, z lękami większości Polaków – wskazał.

"PiS w pułapce własnej polityki"

W programie pojawił się również wątek obozu rządzącego, który - w ocenie Bartłomieja Sienkiewicza - znalazł się w pułapce własnej polityki.

– Polityką Prawa i Sprawiedliwości rządzą biskupi i Zbigniew Ziobro. To oni tak naprawdę szantażują Prawo i Sprawiedliwość, tworząc sytuację, w której cofnięcie się jest dla Jarosława Kaczyńskiego niezwykle ryzykowane. Równocześnie pragnienie władzy i żeby miał tę władzę nieskrepowaną niczym, żadnym sądem, żadnym prawem – stwierdził poseł PO.

