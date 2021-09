Spychalski: Mam apel do wszystkich uczestników życia publicznego

W niedzielę po południu Straż Graniczna poinformowała o odnalezieniu zwłok trzech osób na terenie przygranicznym z Białorusią.

Głos w sprawie zabrał m.in. premier Mateusz Morawiecki. Według niego "mamy do czynienia z sytuacjami, które w sposób oczywisty oznaczają zorganizowaną akcję Łukaszenki, która ma w sposób jak najbardziej masowy doprowadzić do destabilizacji na granicy polsko-białoruskiej". – W samym tylko wrześniu zidentyfikowaliśmy prawie 4 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy. To dużo więcej niż w sierpniu – powiedział.

Tymczasem na jednym z polskich portali internetowych pojawił się komunikat białoruskiej Straży Granicznej jakoby "na linii kontrolnej na terytorium Polski w pobliżu miejsca wykrycia istniały wyraźne ślady przeciągania zwłok z Polski na Białoruś". Chodzi o zwłoki 39-letniej kobiety pochodzącej z Iraku.

Apel Spychalskiego

W poniedziałek rzecznik prasowy prezydenta RP zaapelował podczas briefingu prasowego o niepowielanie białoruskich propagandowych informacji, które zagrażają bezpieczeństwu Polski.

– Mam apel za państwa także pośrednictwem do wszystkich uczestników życia publicznego. Drodzy państwo, postępujmy w tej sprawie racjonalnie – zwrócił się do dziennikarzy Błażej Spychalski.

– Przede wszystkim starajmy się weryfikować informacje, polegajmy na informacjach przekazywanych przez odpowiednie służby, przez przedstawicieli polskich władz, a drodzy państwo nie bierzmy za dobrą monetę informacji, które są przesyłane czy przekazywane przez, co tutaj dużo mówić, przedstawicieli obcych służb, które niekoniecznie chcą silnej Polski – dodał rzecznik.

Spychalski zaapelował również, aby polegać na działaniach, które podejmują polskie władze oraz władze Unii Europejskiej.

– Nie dajmy się wmanewrować w informacje, które są przedstawiane przez służby obcych państw, niekoniecznie nam sprzyjających – podsumował.

