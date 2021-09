Zalewska: Postanowienie TSUE jest totalnie polityczne i nieludzkie

– Przeprowadzono badania, jeżeli chodzi nie tylko o brak wpływu Turowa na wody gruntowe po stronie czeskiej i dostarczono takie dokumenty do TSUE. Wykonano również badania po obu stronach granicy, jeżeli chodzi o emocje mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy – zarówno z Czech, jak i Polski – nie chcą tego konfliktu – podkreśla Anna Zalewska w rozmowie z portalem wPolityce.pl. Eurodeputowana przypomina, że kopalnia Turów zapewnia 60 tys. miejsc pracy.

Jak mówi, jest to niewykonalne postanowienie. – Takich niewykonalnych wyroków nie posłuchało kilkanaście krajów. Chcę też zauważyć, że nie ma jeszcze żadnego uzasadnienia, zobaczymy więc, co tam zostanie zapisane – wskazuje Zalewska.

– Nawet prawnie trudno to sobie wyobrazić, dlatego, że mowa jest z jednej strony o spółce, a przecież jej właścicielem jest nie tylko Skarb Państwa, a żąda się, żeby to państwo płaciło. Nawet tego TSUE nie chciało rozstrzygnąć – zaznacza europosłanka PiS.

TSUE nakłada kary na Polskę

TSUE zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej 500 tys. euro dziennie ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. "Ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, Polska zostaje zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 tys. euro dziennie. Tego rodzaju środek należy uznać za konieczny do wzmocnienia skuteczności środka tymczasowego zarządzonego postanowieniem z dnia 21 maja 2021 r. i odwiedzenia tego państwa członkowskiego od opóźniania dostosowania swojego zachowania do tego postanowienia" – wskazuje w postanowieniu nakładającym kary na nasz kraj wiceprezes Trybunału Rosario Silva de Lapuerta.

