Winnicki: Polacy popierają członkostwo w UE pod jednym warunkiem

– Instytucje unijne działają srogo wtedy, kiedy mają ukarać takie kraje jak Polska, która nie idzie równym krokiem w kierunku unijnej polityki klimatycznej czy legalizacji tęczowych związków, jak wzywał do tego europarlament – mówił Winnicki we wtorek w radiowej Trójce.

Wpisać UE do konstytucji? "Absurdalny pomysł"

Według niego "kwestia uczestnictwa w tym projekcie, który nazywa się Unia Europejska, to kwestia opłacalności". – Te absurdalne pomysły, żeby wpisywać teraz UE do polskiej konstytucji, tak jak do konstytucji PRL był wpisany wieczny sojusz ze Związkiem Sowieckim, pojawiają się, bo ci, którzy to proponują wiedzą, że Polacy popierają Unię Europejską warunkowo: pod warunkiem, że nam się to opłaca – stwierdził.

– W momencie, kiedy wszystkim Polakom drożeje i będzie drożał radykalnie prąd. W sytuacji, w której chce się nam narzucać związki partnerskie, tęczowe, których większość Polaków nie akceptuje. W sytuacji, w której znowu mogłoby się wydarzyć, że Unia Europejska chciałaby narzucać nam jakieś kwoty imigranckie (…) wtedy większość Polaków rozważałaby opuszczenie UE – ocenił Winnicki, dodając, że "już kilka lat temu były robione takie badania".

– To nie jest alternatywa, o której nie należałoby mówić – podkreślił polityk Konfederacji.

Przemówienie Tuska i uchwała PiS

Podczas sobotniej konwencji Platformy Obywatelskiej Donald Tusk przekonywał, że PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Z tego powodu lider PO zaproponował zmianę artykułu 90. konstytucji i dodanie zapisu, że wypowiedzenie umowy międzynarodowej odbywa się większością dwóch trzecich.

W ubiegłym tygodniu Prawo i Sprawiedliwość podjęło specjalną uchwałę w sprawie członkostwa Polski w UE. W dokumencie podkreślono, że polexitu nie będzie.

