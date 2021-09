Dobrosz-Oracz sugerowała, by Jaki zrezygnował z pensji. "Demokracja się z panią nie zgodziła"

Dobrosz-Oracz z "Gazety Wyborczej" zaproponowała Patrykowi Jakiemu, by ten zrezygnował z pensji europosła. Co na to odparł sam zainteresowany?