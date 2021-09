"To jest przekłamanie". Czarnek o "poważnej reformie"

Podczas wczorajszego posiedzenia zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty ministrwie przestawili propozycje zmian w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, dotyczące takich obszarów, jak: system wynagradzania, podwyższenie płac, a także czas pracy nauczycieli, awans zawodowy oraz ocena pracy i urlop wypoczynkowy.

Do 8 października MEiN czeka na stanowiska pisemne w sprawie zaprezentowanych we wtorek propozycji, a 22 października odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

"Zaoferowaliśmy bardzo poważna reformę"

W rozmowie w Polsat News szef MEiN pytany był o zapowiadaną reformę. – W rozmowie z nauczycielami zaoferowaliśmy bardzo poważna reformę, jesteśmy wciąż w ścisłym dialogu ze związkami – poinformował.

– Zmiana systemu pracy nauczyciela wymaga dłuższej perspektywy czasowej, jesteśmy w dialogu i planujemy na pierwszy września 2022 roku – zaznaczył.

Dopytywany czy w ślad za planowanymi podwyżkami nie idą dodatkowe godziny dla nauczycieli, zaprzeczył.

– Otóż nie, to jest przekłamanie.(...). Musimy się zdecydować, czy nauczyciel pracuje 18 godzin, ja twierdzę, że nie, ja twierdzę, że pracuje 40 godzin i tak samo twierdzą związki zawodowe i nic poza te 40 godzin nie będzie, zmieniamy tylko akcenty w ramach tego czasu pracy – tłumaczył Czarnek.

– Są dzisiaj nauczyciele, którzy pracują 27 godzin tablicowych, są tacy, którzy mają po 25 godzin, średnio to jest 21 godzin, mnóstwo czasu poświęcają na biurokrację, którą im zdejmiemy zupełnie z obowiązków – wyjaśniał polityk. – Nauczyciele mają dzisiaj wiele rzeczy, które robią, a nie są wliczane do ogólnej puli godzin, a przecież przygotowanie akademii czy zawodów sportowych (...) to wszystko to jest wykonywane, my to tylko porządkujemy – dodawał.

