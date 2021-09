Wałęsa: Tusk to wybitny człowiek

Lech Wałęsa udzielił wywiadu "Super Expressowi", w którym wyraził poparcie dla Platformy Obywatelskiej oraz chwalił Donalda Tuska jako polityka. Były prezydent odniósł się także do sobotniej konwencji PO, na której przemówienie programowe wygłosił lider partii.

Lider PO przekonywał, że jego partia ma odpowiednie rozwiązania nie tylko dla dużych aglomeracji, ale również dla miast powiatowych i wsi. Tusk skrytykował również zachowanie i wypowiedzi niektórych polityków PO (m.in. Franciszka Sterczewskiego, Sławomira Nitrasa czy Klaudii Jachiry).

Tusk zaatakował także obóz rządzący i zarzucił politykom Prawa i Sprawiedliwości dążenie do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej.

Wałęsa: Popieram PO

Wałęsa zdecydowanie opowiedział się za Platformą Obywatelską i Donaldem Tuskiem. Wyraził jednak obawę, czy były premier wytrzyma zbliżający się wyścig wyborczy.

– Kibicuję PO, jestem realistą, wybieram to, co możliwe. To, co jest – stwierdził były polityk. – Ostro Tusk zaczął, obawiam się, żeby tylko wytrzymał tempo, ja go wspieram i będę wspierał. Będzie atakowany wszelkimi możliwymi sposobami – dodał.

Wałęsa zadeklarował wsparcie dla PO podczas kampanii wyborczej z zastrzeżeniem, "jeśli zdrowie pozwoli".

– Będę wspierał Tuska. Żeby się wmontował Tusk w sytuację którą zastał w PO, musi poszarpać partią po to, żeby potem poukładać. On jest w momencie przeglądu sytuacji. Donald to najzdolniejszy polityk w PL, wybitny człowiek, trzeba dać mu szansę, on jest tylko w stanie uporządkować PO – powiedział zdecydowanie były prezydent.

Czytaj też:

"To guzik prawda". Wałęsa o TrzaskowskimCzytaj też:

Wyszkowski kontra Wałęsa. Jest decyzja trybunału w Strasburgu