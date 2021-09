Gowin odpowiada Tuskowi. "Deklarujemy gotowość do współpracy"

– W związku z licznymi sporami, które nasz rząd toczy z instytucjami unijnymi, pojawił się postulat premiera Donalda Tuska, aby zmienić konstytucję i wprowadzić do niej przepisy mówiący o tym, że Polska może wyjść z Unii Europejskiej jedynie większością 2/3 – mówił Gowin podczas środowej konferencji prasowej w Sejmie.

– Jako Porozumienie nie tylko deklarujemy gotowość przystąpienia do prac nad zmianą konstytucji. My proponujemy konkretne zapisy – dodał.

Powrót do czasów prezydentury Komorowskiego

Gowin powiedział, że w latach 2010-2011 stał na czele komisji konstytucyjnej, która z inicjatywy prezydenta Bronisława Komorowskiego przygotowała gotowy rozdział polskiej konstytucji, regulujący relacje między naszym krajem a UE.

– W tym rozdziale mowa jest także o warunkach wystąpienia z Unii Europejskiej i mowa jest dokładnie o takich rozwiązaniach, które proponuje premier Donalda Tusk, a więc ustawa przyjmowana większością co najmniej 2/3 posłów, co najmniej 2/3 senatorów, wniosek prezesa Rady Ministrów do prezydenta i na końcu decyzja głowy państwa – tłumaczył.

Zapowiedział, że jeszcze dzisiaj zwróci się do wszystkich szefów partii reprezentowanych w parlamencie, aby "wokół tego projektu rozpocząć pracę ponad podziałami rząd-opozycja".

Przemówienie Tuska i uchwała PiS

Podczas sobotniej konwencji Platformy Obywatelskiej Donald Tusk przekonywał, że PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Z tego powodu lider PO zaproponował zmianę artykułu 90. konstytucji i dodanie zapisu, że wypowiedzenie umowy międzynarodowej odbywa się większością dwóch trzecich.

W ubiegłym tygodniu Prawo i Sprawiedliwość podjęło specjalną uchwałę w sprawie członkostwa Polski w UE. W dokumencie podkreślono, że polexitu nie będzie.

