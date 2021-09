Kary ws. Turowa to ustawka? Kownacki: Scenariusz jest gdzieś ułożony

W poniedziałek TSUE postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. W odpowiedzi na decyzję trybunału rzecznik rządu Piotr Mueller wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że kopalnia nie zostanie zamknięta. "Od początku stoimy na stanowisku, że wstrzymanie prac kopalni w Turowie zagrozi stabilności polskiego systemu elektroenergetycznego. Miałoby to negatywne skutki dla bezpieczeństwa energetycznego dla milionów Polaków oraz dla całej UE" – napisał Mueller.

"Element szerszego scenariusza"

– Takie nagłe napiętnowanie Polski jest dla mnie niezrozumiałe i niebezpieczne dla wszystkich państw, bo to jest tworzenie pewnych precedensów na przyszłość. To jest także problem dla UE i jej autorytetu, dlatego że niezapłacenie tych kar przez Polskę będzie podważało sprawność tych instytucji. I bardzo dobrze, skoro poszły na irracjonalną wojnę – mówi w rozmowie z wPolityce.pl poseł PiS Bartosz Kownacki.

– Nie wykluczam, że cała ta sprawa jest od początku do końca ustawką robioną po to, by grillować Polskę. To jest element szeregu scenariusza, który jest realizowany w Brukseli, a tak naprawdę wszyscy wierzą, że po zakończonych wyborach w Czechach dojdzie do porozumienia polsko-czeskiego, wniosek z TSUE zostanie wycofany i sprawa będzie bezprzedmiotowa, umrze śmiercią naturalną – analizuje polityk.

– Czesi realizują swój interes, są bardzo pragmatyczni, a urzędnicy brukselscy wraz z sędziami z TSUE realizują – w mojej ocenie – scenariusz gdzieś ułożony, bo on dotyczy zbyt wielu różnych spraw, dotyczących chociażby KPO, praworządności. Jest tu cała sekwencja spraw – zauważa Kownacki.

Czytaj też:

Dziś nie będzie rozstrzygnięcia. TK przekłada rozprawę ws. wyższości prawa krajowego nad unijnymCzytaj też:

Pokłosie urodzin Mazurka. Budka i Siemoniak na dywaniku u Tuska