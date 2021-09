Impreza u Mazurka. Dziennikarz reaguje na nieprzychylne komentarze

Nie milkną echa urodzinowej imprezy wydanej przez dziennikarza Roberta Mazurka. Powodem kontrowersji była obecność na wydarzeniu czynnych polityków oraz sposób, w jaki odnosili się oni do siebie.

Podczas programu emitowanego na youtubowym "Kanale Sportowym" Mazurek odniósł się do zarzutów, jakie pojawiły się pod jego adresem, a które są związane z dziennikarską niezależnością.

– Z niektórymi politykami jestem na "ty", bo Warszawa to jest małe miasto. Zdążysz kogoś poznać, zanim zostanie politykiem – tłumaczył Mazurek i dodawał, że traktuje ich jak kolegów z pracy. Nie ukrywał także, że z częścią gości z parlamentu łączą go prywatne relacje, ale nie wpływa to na jego pracę.

Dziennikarz tłumaczył również, że liczba polityków wśród gości jego urodzinowej imprezy nie przekraczała 10 proc. – Ale "Fakt" pokazał na zdjęciach tylko ich – stwierdził Mazurek.