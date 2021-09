"Niesienie pomocy potrzebującym i represjonowanym". Premier: KOR był dla "Solidarności" duchowym źródłem

We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki odniósł się do przypadającej dziś 45. rocznicy ogłoszenia powstania Komitetu Obrony Robotników, organizacji sprzeciwiającej się polityce władz PRL i niosącej pomoc osobom represjonowanym w wyniku wydarzeń Czerwca 1976 roku.

"Niesienie pomocy potrzebującym i represjonowanym to podstawowy obowiązek chrześcijanina" – zaczął swój wpis na Facebooku szef rządu. Jak podkreślił, właśnie w ten sposób ideę tę pojmowali ci, dzięki którym powstał we wrześniu 1976 roku Komitet Obrony Robotników: Antoni Macierewicz, Piotr Naimski i Wojciech Onyszkiewicz.

"Pomocy w każdej postaci, obrony prawnej, materialnej czy zwykłej rozmowy, oczekiwali robotnicy, którzy w czerwcu 1976 roku, najpierw w Radomiu i Ursusie, a potem w innych miastach w Polsce, dali odpór komunistycznej władzy. Dodajmy od razu – był to odpór skuteczny, chociaż z dramatycznymi konsekwencjami dla jego uczestników. Ludzi ci trafiali do więzień, tracili pracę, rodziny były narażone na szykany esbecji. I wtedy pojawiła się idea niesienia pomocy, która stanowiła namiastkę solidaryzmu, a więc tego zjawiska, które w szerszej skali wystąpiło w 1980 roku" – czytamy we wpisie Mateusza Morawieckiego.

Kończąc premier stwierdził, że Komitet Obrony Robotników był dla rodzącej się w 1980 roku "Solidarności" duchowym źródłem.

Do swojego wpisu Morawiecki załączył zdjęcie przedstawiające członków i współpracowników KOR w kościele św. Marcina w Warszawie podczas głodówki będącej protestem przeciwko przetrzymywaniu w areszcie 5 robotników z Radomia i Ursusa oraz członków i sympatyków KOR.

