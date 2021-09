Szef Moderny: Pandemia skończy się w ciągu roku

Biorąc pod uwagę jak przez ostatnie pół roku rosły moce produkcyjne, to do połowy 2022 roku na świecie powinno być dostępnych wystarczająco wiele dawek, by zaszczepić każdego człowieka – zaznaczył Bancel, kierujący jedną z produkujących szczepionki firm.

Dyrektor Moderny ma nadzieję, że w przeciągu roku świat powinien wrócić do normalnego życia. Jego zdaniem przez rozprzestrzenianie się bardziej zaraźliwego wariantu Delta niedługo każdy będzie miał kontakt z koronawirusem. "Ostatecznie będzie podobnie jak teraz z grypą. Będziesz mógł się zaszczepić i spokojnie przejść zimę. Albo tego nie zrobisz ryzykując zachorowanie albo nawet hospitalizację" – powiedział Bancel w wywiadzie dla szwajcarskiego dziennika.

Szef amerykańskie firmy zapewnił, że w wystarczającej ilości dostępne będą również dawki przypominające szczepionki, które - jego zdaniem - zdecydowanie powinny przyjąć osoby, które zostały zaszczepione najwcześniej.

Bancel przekazał, że firma pracuje nad nową wersją przypominającej dawki szczepionki, która będzie dostępna w 2022 roku. Preparat powstaje w oparciu o badania nad nowymi wariantami koronawirusa, a jego cena pozostanie taka sama jak w tym roku - zapewnił szef Moderny.

Niemcy: Na wiosnę pokonamy pandemię

Optymistyczne głosy odnośnie zakończenia pandemii koronawirusa dobiegają również z Niemiec. Federalny minister zdrowia Jens Spahn spodziewa się na wiosnę przyszłego roku odporności stadnej przeciwko koronawirusowi i tym samym zakończenia epidemii w swoim kraju.

– Jeśli nie pojawi się żaden nowy wariant wirusa, przed którym szczepionkanie chroni, co jest bardzo mało prawdopodobne, to na wiosnę pokonamy pandemię i będziemy mogli wrócić do normalności – powiedział Spahn w wywiadzie dla gazety "Augsburger Allgemeine". – Pytanie tylko, w jaki sposób odporność zostanie osiągnięta, czy poprzez szczepionkę, czy poprzez infekcję. Szczepienia są zdecydowanie bezpieczniejszą drogą do osiągnięcia tego celu – zaznaczył.



