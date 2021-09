"Życie ludzkie ma znaczenie!". Jasna deklaracja prezydenta na szczycie ds. pandemii

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w wirtualnym szczycie organizowanym przez Biały Dom nt. zakończenia pandemii COVID-19. W przygotowanym na tę okazję wystąpieniu mówił o bezprecedensowym globalnym wyzwaniu dotyczącym powstrzymania pandemii COVID-19 i ochrony ludności.

"Polska nadal będzie wspierać społeczność międzynarodową"

– To nie tylko kryzys zdrowotny, ale także społeczny i gospodarczy, który ma długofalowy wpływ na wiele aspektów naszego życia. To kryzys, który wymaga ścisłej współpracy każdego z nas. Powiem jasno: Polska nadal będzie wspierać społeczność międzynarodową w walce z koronawirusem i jego szkodliwymi skutkami – zadeklarował. Prezydent podkreślał przy tym, że nasz kraj był zawsze odpowiedzialnym i wiarygodnym partnerem w obszarze globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego. – Udowodniliśmy to poprzez aktywną współpracę z innymi krajami w zakresie relokacji ich obywateli na wczesnym etapie globalnych restrykcji w przemieszczaniu się. Polski rząd i nasze linie lotnicze LOT zorganizowały około 400 lotów ewakuacyjnych. Pomogliśmy bezpiecznie wrócić do domu naszym przyjaciołom i partnerom z Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Kanady, Australii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Turcji i Korei Południowej. Dzięki naszym działaniom ponad dwa tysiące osób bezpiecznie dotarło do swoich domów – mówił.

W dalszej części swojego wystąpienia Andrzej Duda wskazywał, że na poziomie europejskim polskie władze aktywnie angażują się w dostosowywanie polityki Unii Europejskiej do wyzwań zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych. – W tym duchu w liście do prezydentów i szefów państw UE z kwietnia ubiegłego roku zaproponowałem kroki na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej – plan reakcji Europy na pandemię – podkreślił. – Dodatkowo, pozostając solidarni z naszymi wschodnimi sąsiadami, dążymy do objęcia roli koordynatora pomocy UE dla krajów Partnerstwa Wschodniego. W ramach Grupy Wyszehradzkiej udzielamy wsparcia w walce z COVID-19 władzom i ludności Libii – dodawał.

"Jesteśmy gotowi połączyć siły"

Kończąc polski prezydent wezwał wszystkie państwa reprezentowane na szczycie do udzielenia pomocy ludziom dotkniętym przez pandemię, zwłaszcza w krajach rozwijających się i na obszarach objętych konfliktami.

– Życie ludzkie ma znaczenie! Jesteśmy gotowi połączyć siły i zrobić wszystko, aby chronić życie zarówno w Polsce, jak i na świecie. Możecie na nas liczyć! – zakończył Andrzej Duda.

