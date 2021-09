Kowalski: Zawsze chodzi o to, żeby wykiwać Polaków

Jednym z najbardziej zaskakujących wydarzeń politycznych tego tygodnia są 50. urodziny Roberta Mazurka. Na imprezie zorganizowanej przez znanego dziennikarza pojawili się politycy z różnych partii. Uczestniczyli w niej m.in. posłowie PO Borys Budka, Tomasz Siemoniak i Sławomir Neumann, którzy trafili przez to na dywanik do przewodniczącego Donalda Tuska.

Kowalski: Okazało się, że Budka to ludzki pan

Do sprawy odniósł się w piątek w TVP Info Marian Kowalski, były kandydat na prezydenta. – Polak głodny, Polak zły. Kiedy pan Budka poszedł na bankiet i tam sobie coś skonsumował, to od razu okazało się, że to ludzki pan (…) i się kumpluje i z pisowcami, i z innymi, i nie opowiada różnych dyrdymałów o końcu świata za rządów PiS-u – powiedział Kowalski.

– Proponuję, by w parlamencie ustawić szwedzki stół, niech to towarzystwo sobie tam przegryza i nie tylko, w wolnej chwili. Od razu może debata będzie bardziej merytoryczna? – ironizował.

Tęczowe parady i Boże Ciało

Dalej mówił, że "Platforma Obywatelska jest kalką Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej". – Jak politycy PO zechcą wygrać wybory, to w dużych miastach zorganizują tęczowe parady, a w małych pójdą na procesję w Boże Ciało. I myślą, że to im zagwarantuje sukces. Tacy pluraliści. Nic nie będzie tak naprawdę szczere. Zawsze chodzi o to, żeby wykiwać Polaków – przekonywał Kowalski, który był gościem programu "Jedziemy".

Jego zdaniem "liberały zawsze puszczą wszystkich z torbami, niezależnie od tego, pod jaką flagą chodzą i gdzie".

