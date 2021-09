Kosiniak-Kamysz: To nie Unia nas grabi, ale polski rząd

W miniony poniedziałek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej 500 tys. euro dziennie w związku z niezaprzestaniem wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

"Wszyscy ponosimy klęskę wizerunkową"

W ocenie Władysława Kosiniaka-Kamysza w tej sprawie mamy do czynienia z "gigantycznym zaniedbaniem". Polityk zastrzegł, że oczywiście kopalni nie można zamknąć, bo to 7 proc. energii polskiej i jej wygaszenie spowodowałaby duże straty. – Co zrobić? Dogadać się ze stroną czeską. Jak pojawiły się pierwsze sygnały z Czech, że mają problemy z wodą, to wystarczyło zapłacić odszkodowanie. Rząd nie chciał się dogadać i Czechy poszły do Unii – mówił w programie "Onet Rano" prezes PSL.

Polityk wskazywał, że to nie jedyny błąd rządzących. Stwierdził nawet, że jest takich coraz więcej. – Po co były te uchwały przeciw LGBT, po co była ta Izba Dyscyplinarna. I wszyscy ponosimy klęskę wizerunkową. Rządzenie to nie jest zabawa, to są poważne konsekwencje, a może być jeszcze gorzej, bo mogą skończyć się pieniądze na budowę żłobków czy dróg – przekonywał. W jego ocenie, scenariusz ten jest realny. – I to nie Unia nas grabi, ale polski rząd – podkreślił.

Czechy skarżą Polskę

Pod koniec lutego tego roku Czechy wniosły skargę przeciwko Polsce ws. rozbudowy kopalni węgla brunatnego Turów do TSUE. Czesi przedstawili także wniosek o zastosowanie tzw. środków tymczasowych, czyli o nakaz wstrzymania wydobycia. Praga argumentowała, że kopalnia stanowi zagrożenie ekologiczne.

21 maja TSUE nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. Prowadzone rozmowy polsko-czeskie nie przyniosły ostatecznego porozumienia.

