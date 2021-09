Stan nadzwyczajny. PiS chce zmian w regulaminie Sejmu

W piątek do Sejmu wpłynął projekt grupy posłów PiS, który zmienia regulamin dotyczący obrad nad wprowadzeniem lub przedłużeniem stanów nadzwyczajnych. Propozycja została już skierowana do I czytania w komisjach. Co zakładają zmiany?

Nowe zasady debaty

Wnioskodawcy argumentują swoją propozycję obecnym brakiem odpowiednich zapisów w regulaminie Sejmu.

"Obecnie brak jest w regulaminie Sejmu przepisów odnoszących się do kwestii udziału Sejmu w procesie wprowadzania oraz przedłużania stanów nadzwyczajnych, co może stwarzać problemy w stosowaniu przepisów Konstytucji w tym zakresie. W związku z powyższym proponuje się dodanie w dziale II regulaminu Sejmu rozdziału 7a dotyczącego postępowania w sprawach dotyczących stanów nadzwyczajnych" – proponują wnioskodawcy w uzasadnieniu projektu.

Posłowie mają rozpatrywać rozporządzenie o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego "niezwłocznie po przesłaniu rozporządzenia do Sejmu".

"W przypadku wniosku o przedłużenie stanu nadzwyczajnego jego rozpatrzenie powinno nastąpić przed upływem okresu na jaki stan nadzwyczajny został wprowadzony (w myśl założenia, że przedłużyć można tylko stan, który jeszcze trwa w momencie podjęcia rozstrzygnięcia o przedłużeniu). W tym przypadku bowiem zgoda Sejmu stanowi warunek wydania rozporządzenia o przedłużeniu stanu nadzwyczajnego" – czytamy w uzasadnieniu.

W dalszej części dokumentu opisano zasady rozpatrywania rozporządzenia. Najważniejszą zmianą ma być ograniczenie możliwości przerywana sejmowej dyskusji.

"Z uwagi na konieczność niezwłocznego rozpatrzenia rozporządzenia lub wniosku, w debacie wyłączona zostanie możliwość składania wniosków formalnych o przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia" – napisano.

O wniosku o uchylenie rozporządzenia o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego, zgodnie z art. 231 Konstytucji, Sejm rozstrzygał będzie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W odniesieniu do wniosku o przedłużeniu stanu nadzwyczajnego Sejm rozstrzygał będzie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

