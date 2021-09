Spór o Turów. Żukowska: Polska nie ma wyjścia

Anna Maria Żukowska z Lewicy była w sobotę jednym z gości Beaty Michniewicz w "Śniadaniu w Trójce". Jednym z tematów dyskusji dotyczyła sporu z Brukselą ws. kopalni Turów. Przypomnijmy, że w poniedziałek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej [TSUE] zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej 500 tys. euro dziennie ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

Dziennikarka przywołała argumentację europosła PiS Janusza Saryusz-Wolskiego, w którego ocenie Polska nie powinna płacić kary, ponieważ działania TSUE w tej sprawie są bezprawne. Polityk wyjaśniał, że naruszają one wyłączną kompetencję Rady UE w sprawach "dotyczących znaczącego zaopatrzenia w energię". Co na to posłanka Lewicy?

"Był czas na rozstrzygnięcie sporu"

– Polska nie ma wyjścia. Musi zapłacić kary. Chyba, że kolejny raz mamy zamiar udowadniać, że praworządność mamy głęboko gdzieś – wskazała Żukowska. – Dlatego, że był czas na rozstrzygnięcie sporu ws. kopalni w Turowie. Czesi wcześniej chcieli z nami rozmawiać, natomiast my jako Polska nie wyrażaliśmy dostatecznej chęci rozstrzygnięcia tego sporu na etapie przedsądowym, zanim strona czeska pozwała nas do Trybunału – dodawała, wskazując że teraz Czesi są zajęci wyborami i nie mają czasu zajmować się akurat kopalnią w Turowie.

Posłanka przyznała, że nie widzi możliwości, aby nałożonej przez TUSE kary nie zapłacić. – Te kary będą bardzo boleśnie odczuwane przez wszystkich z nas. Można by za to zbudować kilkadziesiąt żłobków, kupić wyposażenie karetek, albo wręcz całe karetki, podwyższyć pensje ratownikom medycznym. Na to wszystko nie będzie pieniędzy – skwitowała Anna Żukowska.

