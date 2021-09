"Chcemy te wybory wygrać". Polityk PiS komentuje najnowszy sondaż

Według najnowszego sondażu United Surveys najbliższe wybory wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość.

Sondaż został przeprowadzony na zlecenie Wirtualnej Polski. Chociaż partia Jarosława Kaczyńskiego wciąż może liczyć na najwyższe poparcie wśród wyborców, to jednak według WP nie mogłaby liczyć na samodzielną większość w Sejmie.

PiS traci niecały punkt procentowy w porównaniu do badań sprzed dwóch tygodni. Z kolei Platforma Obywatelska oraz Polska 2050 notują nieznaczny wzrost poparcia: PO o 0,7 pkt. proc., a partia Hołowni o 2,4 pkt. proc.



Prawo i Sprawiedliwość zdobyło w badaniu Ipsos 35,6 proc. wskazań. Koalicję Obywatelską popiera 23 proc. respondentów. Trzecia Polska 2050 może liczyć na 11,6 proc. głosów.

Sellin: To dobry prognostyk

Wyniki najnowszego sondażu komentował dla Wirtualnej Polski wiceminister kultury Jarosław Sellin. Zdaniem polityka PiS wyniki uzyskane w badaniu United Survey to dobry prognostyk na przyszłość.

Poseł dodał także, że jest zadowolony z faktu, że po tylu latach u władzy, Prawo i Sprawiedliwość nadal cieszy się największym poparciem wśród Polaków.

– Satysfakcjonuje mnie to, że od 7 lat nie tylko wyborach, ale we wszystkich sondażach cały czas niezmiennie moje środowisko polityczne zajmuje pierwsze miejsce - i w wyborach, i w sondażach – powiedział polityk PiS.

Sellin wskazał, że Prawo i Sprawiedliwość będzie dążyło do kolejnej wygranej w wyborach parlamentarnych.

– To jest dobry prognostyk na najbliższe wybory. Chcemy te wybory wygrać, udowodnić, że zasługujemy na to, by ponownie powierzyć nam odpowiedzialność za władzę w Polsce – powiedział wiceminister kultury.

