Szokujące ustalenia nt. nielegalnych imigrantów. Ostra reakcja Brudzińskiego

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński przekazał podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że sytuacja na granicy białorusko-polskiej jest napięta oraz że dochodzi do masowych prób łamania integralności granicy. – Osoby, które forsują granicę przebywają legalnie na Białorusi. Od sierpnia 9400 prób nielegalnego przekroczenia granicy – mówił.

– 50 osób wśród 200 zatrzymanych jest powiązanych ze środowiskami terrorystycznymi, bojówkami, zbrojnymi formacjami oraz talibami i Państwem Islamskim – poinformował. Szaf MSWiA zapowiedział ponadto, że będzie rekomendował rządowi przedłużenie stanu wyjątkowego na granicy polsko-białoruskiej o 60 dni.

Podczas tej samej konferencji rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn zaprezentował slajdy ze zdjęciami uzyskanymi z telefonów zatrzymanych nielegalnych migrantów. Wiele z nich szokuje.

"Może Jachira, Szczerba i Frasyniuk ich przygarną?"

Na informację o ustaleniach dotyczących imigrantów zareagował wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, który udostępnił na Twitterze zdjęcia ze slajdów pokazanych na konferencji. Wskazują one m.in na zaburzenia seksualne w kierunku pedofilii i zoofilii.

Polityk przypomniał przy tej okazji słowa posłanki Koalicji Obywatelskiej Klaudii Jachiry, która apelowała, aby migrantów wpuścić do Polski, a to kim oni są, ustali się później.

Jego wpis w mocnych słowach skomentował europoseł PiS Joachim Brudziński.

"Może niech ich wezmą pod swój dach ci pożyteczni idioci, którzy ganiali jak potłuczeni wzdłuż granicy, albo ci, którzy obrażali na łamach mediów funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy Wojska Polskiego?" – napisał na Twitterze.

W kolejnym wpisie Brudziński odniósł się do słów szefa MSWiA o powiązaniach migrantów ze środowiskami terrorystycznymi. "Może Jachira, Szczerba i Frasyniuk ich przygarną?" – zasugerował eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości.

