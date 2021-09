Sachajko: Dziwię się, że rząd jeszcze nie złożył wniosku do TSUE

W ubiegłym tygodniu Trybunał Sprawiedliwości UE nałożył na Polskę karę w wysokości 500 tys. euro dziennie za opóźnianie zastosowania się do postanowienia TSUE z maja br. w sprawie natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla brunatnego do czasu rozstrzygnięcia skargi, złożonej przez Czechy w sprawie dotyczącej uwarunkowań środowiskowych funkcjonowania kopalni.

W poniedziałek w Pradze odbyły się rozmowy z Czechami ws. sporu związanego z elektrownią w Turowie. Z informacji przekazanej przez ministra klimatu i środowiska Michała Kurtykę wynika, że na razie nie ma przełomu w sprawie. Jeszcze przed rozmowami minister zapewniał, że strona polska chce wyjść z możliwością polubownego rozwiązania sporu na korzyść lokalnej społeczności po obu stronach granicy.

Sachajko: Dziwię się rządowi

Parlamentarzysta koła Kukiz’15 komentował sprawę w „Sygnałach dnia” na antenie Polskiego Radia 1.

– Próba blokowania tych pieniędzy, ona zaczyna wyglądać tak jak próba, a właściwie nawet udana próba zmian rządu we Włoszech. Czyli Komisja Europejska próbuje sobie dobierać rządy w poszczególnych państwach. To była i Grecja, gdzie również Komisja Europejska takimi działaniami jak w tej chwili są wytaczane przeciwko Polsce, zmieniała rządy – zwrócił uwagę poseł.

Sachajko przekonywał, że na Polska nie powinna sobie na to pozwolić. – Dlatego ja się dziwię, dlaczego jeszcze rząd nie złożył tego wniosku do TSUE w kwestii KPO. Zobaczylibyśmy czy TSUE byłoby równie szybkie w swoich działaniach i bardzo szybko nałożyło to zabezpieczenie na Komisję Europejską w dużej kwocie, tak żeby zmobilizować Komisję Europejską, żeby pracowała i dotrzymywała traktatów, dotrzymywała umów – powiedział Sachajko.

"Stan wyjątkowy powinien być przedłużony"

Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września w pasie przygranicznym z Białorusią i obejmuje 183 miejscowości. Szef MSWiA Mariusz Kamiński rekomenduje rządowi przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni.

W ocenie posła Kukiz’15 sprawa przedłużenia obowiązywania stanu wyjątkowego powinna być oczywista.

– Jeszcze nie było debaty i tego wniosku, ale wystarczy śledzić doniesienia medialne […] Stan wyjątkowy powinien być przedłużony. To jest prawie 10 tysięcy osób, które, czy właściwie incydentów, bonie wiemy, ile osób w jednym incydencie brało udział, które próbowały przez dwa miesiące przekroczyć polską granicę, to jest naprawdę duża liczba. Słyszeliśmy na wczorajszej konferencji, że mogą być tam osoby powiązane z terrorystami, zresztą zawsze tak może być, pamiętamy ewakuację z Afganistanu i niemieckie służby ujawniły, że część z tych osób, które się ewakuowały to byli terroryści – powiedział Jarosław Sachajko w „Sygnałach dnia” PR1.

