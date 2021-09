Sienkiewicz: Bardziej mnie oburza seks polskiego księdza z dzieckiem niż Afgańczyka z krową

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński przekazał podczas wczorajszej konferencji prasowej w poniedziałek, że na przełomie sierpnia i września doszło do 9 400 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy, z czego 8 200 zostało udaremnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy. Kamiński zapowiedział, że będzie rekomendował Radzie Ministrów przedłużenie obowiązywania stanu wyjątkowego.

Podczas konferencji zaprezentowano również zdjęcia, wśród których znalazły się materiały pochodzące od migrantów, przedstawiające m.in. wykorzystywanie seksualne zwierząt, pedofilię, a także egzekucje. – Niektóre ze zdjęć, które państwu dziś pokazaliśmy, są drastyczne. Wskazują, że mamy do czynienia z osobami, które mają powiązania z grupami przestępczymi czy z zaburzeniami seksualnymi. Podkreślam: mówimy o faktach, nie stygmatyzujemy żadnego środowiska – zaznaczył minister.

Wczorajszą konferencję prasową i użyte w niej materiały komentował w programie „Tłit” Wirtualnej Polski Bartłomiej Sienkiewicz.

– Polska granica powinna być chroniona. Jeśli rząd uważa, że stan wyjątkowy jest w tej sprawie niezbędny, to ja rozumiem, ale z drugiej strony ten stan wyjątkowy, zdaje się, bardziej służy ukryciu tego, co rząd robi na granicach Polski, niż faktycznemu zabezpieczeniu tych granic – ocenił.

"Bardziej mnie oburza seks polskiego księdza z dzieckiem niż Afgańczyka z krową"

Dopytywany, czy nie wyklucza, że są przesłanki ku temu, żeby taki stan tam jeszcze trwał, stwierdził, że jeżeli seks z krową ma być taką przesłanką, "to na pewno nie".

– Czy mówi pan, że przesłanką jest seks z krową zaprezentowany przez ministra spraw wewnętrznych? Jeżeli to ma być przesłanka do stanu wyjątkowego, to na pewno nie – odpowiedział polityk KO.

– Bardziej mnie oburza seks polskiego księdza z dzieckiem niż Afgańczyka z krową. Przepraszam, że powiem to wprost, ale tak to wygląda. To, że takimi materiałami posługuje się minister dużego kraju europejskiego, uważam za absolutnie żenujące. Co więcej, wydaje się, że cała ta historia, łącznie z tymi drastycznymi zdjęciami, służyła tylko jednej rzeczy, tzn. żeby ukryć nieprawdopodobną skalę korupcji, nepotyzmu i złodziejstwa tego rządu – stwierdził Bartłomiej Sienkiewicz.

