PiS będzie miało kolejnego koalicjanta. "Finalizujemy warunki"

Dołączenie do koalicji rządzącej jako samodzielnego podmiotu zapowiedział we wtorek w programie "Kwadrans polityczny" na antenie TVP1 były poseł Porozumienia Marcin Ociepa. Przypomnijmy, że to właśnie ten polityk oraz Anna Dąbrowska-Banaszek, Grzegorz Piechowiak, Wojciech Murdzek, Andrzej Gut-Mostowy oraz senator Tadeusz Kopeć powołali na początku września stowarzyszenie OdNowa RP. Po opuszczeniu przez Gowina rządu, deklarował chęć kontynuowania współpracy ze Zjednoczoną Prawicą.

"Jestem po kolejnej rozmowie z prezesem Kaczyńskim"

Z przekazanych przez Ociepę informacji wynika, że rozmowy koalicyjne zmierzają ku końcowi. – Jestem po kolejnej rozmowie z prezesem Kaczyńskim. Będziemy chcieli sfinalizować negocjacje koalicyjne i stać się oficjalnie czwartą, obok PiS, Solidarnej Polski i Republikanów, częścią koalicji – powiedział wiceszef MON. – Finalizujemy warunki, rozmawialiśmy wczoraj bardzo dużo o postulatach programowych – dodał.

Polityk podkreślił, stowarzyszenie to obecnie 5 posłów i 1 senator, ale trwają negocjacje nad poszerzeniem tego składu. – Rozmawiamy dalej, ponieważ jesteśmy tym środowiskiem, które ma największą zdolność do pozyskiwania nowych parlamentarzystów, przekonujemy tych polityków opozycji, którzy nie są nastawieni totalnie na „nie” do naszego rządu, że warto z nami współpracować – wskazywał.

"Mam żal do Gowina"

W programie pojawił się też wątek lidera jego byłego już ugrupowania. Marcin Ociepa przyznał, że "w jakimś sensie mamżal do Jarosława Gowina, że wybrał taką drogą". – Bo oczywiście nie jest łatwo, polityka nie jest łatwym zajęciem, ale koniec wieńczy dzieło – stwierdził.

Polityk zauważył, że Gowin znacznie częściej głosuje dziś z opozycją, niż z koalicją do której jeszcze nie tak dawno należał. – Ale to już niech ocenią jego wyborcy – skwitował.

