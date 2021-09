Kościński: Deficyt budżetu w 2022 r. wyniesie maksymalnie 30,9 mld zł

– Prognozujemy że dług publiczny w przyszłym roku będzie na poziomie 56,6 proc. PKB. Żeby to porównać, średnia dla całej UE to jest 90-parę procent, a w krajach euro tam średnia jest ponad 100 proc., więc Polska z 56,6 proc. ma bardzo dobry wskaźnik – powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podczas konferencji prasowej w KPRM.

– W 2022 roku prognozujemy w naszym budżecie, że deficyt wzrośnie do 2,8 proc. PKB, co jest poniżej 3 proc., również w kontekście traktatu z Maastricht. Nie jest to czas na konsolidację fiskalną, gospodarka bardzo dobrze perfomuje, odbija się po pandemii. Eksport rośnie, produkcja rośnie, konsumpcja rośnie, więc finanse publiczne są w dobrym stanie – wskazywał Kościński.

Jak mówił minister, maksymalny deficyt w przyszłym roku powinien wynieść maksymalnie 30,9 mld. – To deficyt, który będzie finansował kolejne inwestycje, ponieważ finanse publiczne są zdrowe i możemy sobie pozwolić, żeby dalej inwestować i dalej sobie pomóc, żeby nasza gospodarka się rozwijała – podkreślał Tadeusz Kościński.

Założenia makroekonomiczne nowego budżetu

Według projektu ustawy budżetowej w 2022 r. dochody budżetu państwa wyniosą 475,6 mld zł. Wydatki budżetu państwa w 2022 r. zostały zaplanowane na 505,6 mld zł, a deficyt budżetu państwa ma nie przekroczyć 30 mld zł.

W założeniach makroekonomicznych do przyszłorocznego budżetu rząd przewiduje m.in., że w 2021 r. PKB zwiększy się w ujęciu realnym o 4,9 proc. (po spadku o 2,7 proc. rok wcześniej), a w przyszłym roku tempo jego wzrostu wyniesie 4,6 proc. Przewiduje się, że stopa rejestrowanego bezrobocia wyniesie na koniec 2021 r. 6,0 proc., a na koniec 2022 r. 5,9 proc. Natomiast wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym w 2022 r. wyniesie 3,3 proc.

