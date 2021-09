Przedłużenie stanu wyjątkowego. Jest stanowisko prezydenta

Rząd podjął we wtorek decyzję o zwróceniu się do prezydenta Andrzeja Dudy o przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni. Prezydent odniósł się do tej sprawy na konferencji prasowej po naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, w której uczestniczyli także m.in. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

– Przed momentem zakończyliśmy odprawę związaną z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy – zaczął Andrzej Duda, podkreślając, że od dłuższego już czasu trwa presja na granicę. – Nasze służby zdobywały już wielokrotnie dowody na to, że to służby białoruskie pchają tych ludzi na granicę – wskazał.

– Aby nasze służby mogły sprawnie realizować swoje zadania, wprowadziliśmy miesiąc temu stan wyjątkowy na pasie przygranicznym. Rząd podjął decyzję, że występuje o to, by przedłużyć stan wyjątkowy o kolejne 60 dni – kontynuował prezydent. Zapowiedział przy tym, że kiedy wniosek w tej sprawie do niego wpłynie, zwróci się do Sejmu, aby wypowiedział się w tej kwestii i wyraził zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego.

Wniosek do prezydenta

O decyzji rządu ws. stanu wyjątkowego poinformował we wtorek podczas konferencji prasowej w KPRM Piotr Müller.

– Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów podjęła decyzję o zwróceniu się do prezydenta Dudy o przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni – przekazał mediom rzecznik rządu. – Naszym obowiązkiem jest zabezpieczyć nie tylko granicę Polski, ale również UE. W tym wypadku jest tożsama granica, w związku z tym odpowiadamy nie tylko za bezpieczeństwo Polaków, ale również za bezpieczeństwo całego obszaru unijnego – tłumaczył.

Taką decyzję w tej sprawie rekomendował minister spraw wewnętrznych i administracji. Mariusz Kamiński przekazał podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że sytuacja na granicy białorusko-polskiej jest napięta oraz że dochodzi do masowych prób łamania integralności granicy. – Osoby, które forsują granicę przebywają legalnie na Białorusi. Od sierpnia 9400 prób nielegalnego przekroczenia granicy – mówił.

