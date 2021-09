"To nelson założony PiS-owi". Trzaskowski chwali pomysł Tuska

Rafał Trzaskowski jest przekonany, że propozycja złożona politykom PiS przez Donalda Tuska podczas konwencji w Płońsku, to świetna polityczna zagrywka. – To nie jest żadne układanie się z PiS-em, tylko tak naprawdę to jest nelson założony PiS-owi – powiedział prezydent Warszawy.

Podczas Krajowej Rady Platformy Obywatelskiej w Płońsku Donald Tusk złożył propozycję politykom Prawa i Sprawiedliwości. Lider PO chce, aby wspólnie z partią Jarosława Kaczyńskiego zmienić konstytucję w taki sposób, aby utrudnić ewentualne wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. Według Tuska ma być to zabezpieczeniem przed działaniami polityków PiS zmierzającymi do polexitu. Premier Mateusz Morawiecki nie wykluczył poparcia dla tej propozycji. O tę kwestię był pytany w środę Rafał Trzaskowski. Zdaniem prezydenta Warszawy Donald Tusk zastawił na PiS sprytną, polityczną pułapkę. Trzaskowski: To jest powiedzenie "sprawdzam" –Zupełnie czym innym jest poddawanie mnóstwa propozycji i próba układania się z PiS-em à propos zmiany konstytucji, a czym innym jest powiedzenie "sprawdzam" – przekonywał Trzaskowski na antenie TVN24. Dalej wiceprzewodniczący PO przekonywał, że taka inicjatywa jest konieczna w obliczu działań PiS. – Mówi nam PiS, nie będzie nepotyzmu, podejmują uchwały, potem robi co chce, tak samo tutaj mówi, że nie ma intencji wyprowadzenia Polski [z UE - przyp. red.], a tak naprawdę skąd wiemy, co tak naprawdę chce zrobić – powiedział polityk PO. Według Trzaskowskiego odpowiedni zapis w konstytucji zabezpieczy Polskę przed opuszczeniem UE. Odpierał także zarzuty o to, że PO dogaduje się z PiS. – To nie jest żadne układanie się z PiS-em, tylko tak naprawdę to jest nelson założony PiS-owi – powiedział. Sytuacja w PO Wiceszef partii odniósł się także do sposobu zarządzania PO przez Donalda Tuska. Przyczynkiem do tego tematu była niedawna ostra reakcja byłego premiera na obecność kilku polityków PO na urodzinowej imprezie dziennikarza Roberta Mazurka. – Ja jestem wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, w związku z tym na niczym mi bardziej nie zależy, niż na tym, żeby Platforma Obywatelska była najsilniejszą partią i zawsze to mówiłem, że bez silnej Platformy nie wygramy wyborów – powiedział Trzaskowski. – Natomiast jeśli chodzi o konsolidację partii, to jest naturalne, przychodzi nowy przywódca, nowy szef, który ma bardzo silny charakter i chce ustawić partię po swojemu i bierze za to odpowiedzialność, za styl w jakim to robi – dodał prezydent Warszawy. Czytaj też:

"Wewnątrzpartyjna dyktatura". Ekspert: Tusk nie znosi kompromisuCzytaj też:

"Albo przestanie mu wchodzić w drogę albo...". Tusk spacyfikował Trzaskowskiego