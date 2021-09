Ostrzeżenia dla nielegalnych imigrantów. Kamiński podał liczbę wiadomości

Mariusz Kamiński przekazał podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że sytuacja na granicy białorusko-polskiej jest napięta oraz że dochodzi do masowych prób łamania integralności granicy. – Osoby, które forsują granicę przebywają legalnie na Białorusi. Od sierpnia 9400 prób nielegalnego przekroczenia granicy – mówił.

Z kolei we wtorek szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozpoczęło wysyłanie ostrzeżeń do zbliżających się do polskiej granicy nielegalnych imigrantów.

"Polska granica jest chroniona. Jesteś okłamywany przez białoruskie władze. Wracaj do Mińska! Nie przyjmuj żadnych tabletek od białoruskich żołnierzy" – brzmi treść komunikatu.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w środę przez Mariusza Kamińskiego w ciągu kilku godzin wiadomość o tej treści otrzymało ponad 30 tysięcy osób.

"Wczoraj do północy 30941 użytkowników telefonów zagranicznych znajdujących się w obszarze przygranicznym z Białorusią otrzymało SMSy ostrzegające migrantów przed nielegalnym przekroczeniem granicy" – napisał na Twitterze minister spraw wewnętrznych i administracji.

Stan wyjątkowy

W związku z utrzymującą się trudną sytuacją na granicy polsko-białoruskiej rząd podjął we wtorek decyzję o zwróceniu się do prezydenta Andrzeja Dudy o przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.

– Tak jak państwo wiecie, sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest nadal bardzo trudna. Od początku tej wojny hybrydowej, bo tak ją trzeba nazywać, granicę próbowało przekroczyć około 10 tysięcy osób. Codziennie setki migrantów próbują przekroczyć nielegalnie polską granicę. Polska Straż Graniczna podejmuje wszelkie działania oraz wojsko i policja, aby nie dopuścić do tego typu działań – przekazał podczas konferencji prasowej informującej o zamiarach rządu Piotr Müller.

