Marsz Życia – od Radomia na całe Mazowsze

W Marszu tłumnie wzięli udział mieszkańcy Radomia, ich pochód rozciągnął się wzdłuż całego deptaka Żeromskiego. Wśród uczestników szedł wiceprezydent Radomia i radomski ordynariusz, bp Marek Solarczyk. Honorowym gościem był ks. Tomasz Kancelarczyk, założyciel Fundacji Małych Stópek, który opowiedział nie tylko o pomocy matkom, chcącym wbrew otoczeniu urodzić swe dzieci, ale również o tym, jak skutecznie potrafił uświadomić odpowiedzialność ojcom i (z Bożą pomocą) sprawić, że dzieci niechciane stawały się chciane przez oboje rodziców.

Test konstytucyjny

Organizatorzy poprosili mnie o patronat i przemówienie. Zaapelowałem więc do wszystkich dysponujących władzą i mandatem społecznym o konstytucyjną jedność – wokół sentencji Trybunału Konstytucyjnego z 28 V RP 1997, będącego podstawą wyroku TK z 22 października ubiegłego roku. Stosunek do obowiązującego od ćwierć wieku orzeczenia, stwierdzającego, że ochrona życia od poczęcia jest warunkiem koniecznym demokratycznych rządów prawa, stanowi realny sprawdzian stosunku wszystkich polityków i ugrupowań politycznych do Konstytucji. Szczególnie w Parlamencie Europejskim, bo tam najczęściej polskie prawo jako takie jest atakowane. A jaki sens mają trwające od sześciu lat w kraju spory o Trybunał – jeśli się milcząco kwestionuje jego najważniejsze historyczne decyzje? Konstytucja to coś znacznie więcej niż regulamin walki polityków o władzę.

Bp Solarczyk zwrócił uwagę, jak obie daty ustrojowych decyzji Trybunału splotły się z życiem liturgicznym Kościoła. 22 października od tego roku będzie dniem wspomnienia bł. kard. Wyszyńskiego, 28 maja – św. Jana Pawła II. Nikt nie planował tych połączeń, nikt na nie do tej pory nie zwracał uwagi, a jednak – „nie ma przypadku”!

Matka idei

Marsz był wspaniałą manifestacją wierności Radomia wobec cywilizacji życia i rodziny. A przecież nie odbyłby się, gdyby go – nie zorganizowano. Każdą ideę należy najpierw sformułować. Inicjatorką radomskich Marszy jest Lucyna Wiśniewska, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej. To dzięki niej pomysł ten podjęły Duszpasterstwo Rodzin i Środowisko Inicjatywa, czuwając co roku nad tym, żeby Marsz szedł dalej. Marsz więc idzie i oby za rok był już regionalnym Marszem całego Mazowsza.