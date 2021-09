Unijna komisarz przed wizytą w Polsce: Musimy omówić, jak możemy działać razem

W czwartek wieczorem odbędzie się spotkanie unijnej komisarz Ylvy Johansson z szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariuszem Kamińskim. Zaniepokojona sytuacją na granicy polsko-białoruskiej komisarz od 6 dni zabiegała o rozmowę z ministrem, a ten twierdził, że o tych zabiegach nic nie wie.

Przed wyjazdem w Polsce unijna przekazała, jakie zamierza zająć stanowisko w kwestii przedłużającego się na polsko-białoruskiej granicy konfliktu migracyjnego.

Choć Komisja Europejska sprzeciwia się nielegalnej imigracji na teren państw członkowskich Unii Europejskiej oraz podżegania do niej ze strony państw trzecich, to oczekuje od strony polskiej większej transparentności działań w tym zakresie.

– Musimy być stanowczy wobec Łukaszenki. Ale to jest wspólna unijna granica i dlatego ważna jest transparentność, dlatego musimy działać zgodnie z unijnym prawem i wartościami. Musimy omówić to, jak możemy w tej sprawie działać razem – podkreślała komisarz.

– Na Białoruś nakładamy sankcję. Ale musimy pamiętać, że my nie jesteśmy Białorusią. W UE mamy inne zasady, my przestrzegamy prawa, stosujemy się do międzynarodowych konwencji. Potrzebujemy więcej przejrzystości i o tym będę rozmawiać z polskim ministrem – powiedziała.

Rząd podjął decyzję ws. przedłużenia stanu wyjątkowego

Rząd podjął decyzję o zwróceniu się do prezydenta Andrzeja Dudy o przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.

O decyzji rządu poinformował podczas konferencji prasowej w KPRM Piotr Müller. – Rada Ministrów podjęła decyzję o zwróceniu się do prezydenta Dudy o przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni – przekazał mediom rzecznik rządu.

Kryzys na granicy

Przypomnijmy, że stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września w pasie przygranicznym z Białorusią i obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek rządu. Sprawa ma związek z koczującymi przy granicy migrantami, których zwożą tam białoruskie służby. Do pomocy funkcjonariuszom SG skierowano żołnierzy.

