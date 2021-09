"To była haniebna kampania". Ostra wypowiedź Morawieckiego

Szef rządu wziął udział w Ogólnopolskich Senioraliach 2021.

– My chcemy z wami, z naszymi kochanymi mamami, ojcami dziadkami, babciami mieć stały kontakt. Stale rozmawiać o waszych troskach, o waszych potrzebach. Kilka dni temu spotkałem się z panią minister, z całym kierownictwem ministerstwa rodziny, ministerstwa polityki społecznej i dyskutowaliśmy, co w jaki sposób zorganizować, żeby wasz los był chociaż trochę poprawiony – mówił premier Morawiecki.

Polityk znaczną część swojego wystąpienia poświęcił krytyce rządów Platformy Obywatelskiej z lat 2007-2015. – Trzeba przypomnieć te niedobre rzeczy, bo one szybko odchodzą w niepamięć po to, żeby mieć skalę porównawczą. Te minimalnej groszowe waloryzacje emerytur za czasów Platformy Obywatelskiej. Ten podwyższony wiek emerytalny, ta haniebna kampania „zabierz babci dowód”, to wszystko na szczęście jest już przeszłość – podkreślał.

Premier mówił następnie, że to Zjednoczona Prawica wdrożyła 13 emeryturę i program 75+.

"To była tragedia rządów PO"

Zdaniem premiera pieniądze przeznaczane obecnie na programy społeczne były również i wcześniej, jednak poprzednia władza nie potrafiła uszczelnić systemu podatkowego i przyzwalała na patologie.

– To była ta tragedia poprzedniego rządu, że oni przez swoją niefrasobliwość, lekkomyślność czasami przyzwolenie na patologię, przymykanie oka na te mafie, różnego rodzaju, nie mieli tych pieniędzy. Kpili sobie z tego, że to jest możliwe. Mówili, że to niemożliwe, żeby ktoś zdobył te pieniądze”.Nie mamy pieniędzy i nie będzie” – pamiętacie takiego ministra finansów, lepiej zapomnieć o nim, ale czasami trzeba mieć to w pamięci i dzisiaj jak przez ten budżet jak przez dziurawy jak szwajcarski ser przeciekały pieniądze, dzisiaj to uszczelniliśmy i przekazujemy w formie 13 emerytury, 14 emerytury, senior plus, ten wielki program, który rozpoczynamy, on właściwie już trwa, ale który poszerzamy teraz w dużej skali – kontynuował szef rządu.

