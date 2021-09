Konfederacja apeluje do mediów: Nie powielajcie kłamstw Niedzielskiego

Na konferencji prasowej Konfederacji w środę poseł Artur Dziambor przypomniał wypowiedź ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, że „udział osób zaszczepionych w nowych zakażeniach wynosi 0,9 proc., czyli 99,1 proc. nowych zakażeń to są ludzie niezaszczepieni, a jeżeli chodzi o zgony to odsetek ten wynosi 98 proc”.

– Minister powiedział to, sugerując, że ludzie zaszczepieni są całkowicie chronieni. Tymczasem trzeba wziąć pod uwagę, co dzieje się w ciągu ostatniego miesiąca – powiedział Dziambor. Polityk przytoczył następnie dane MZ z okresu 10-17 września, z których wynika, że zaszczepieni zakażali się rzadziej, ale stanowili 27, 9 proc ogólnej liczby zakażeń. W tygodniu następnym współczynnik zachorowań zaszczepionych wyniósł 28 proc. Dziambor przytoczył też dane dot. liczby zgonów, również przeczące słowom ministra. – Społeczeństwu wmawiane jest, że szczepionka ratuje przed zachorowaniem, przed ciężkim przebiegiem choroby i przed śmiercią. Tymczasem niestety statystyka mówi inaczej – podkreślił.

Dziambor: Liczymy, że nie pozwolicie sobie na to

Dziambor zaapelował do dziennikarzy. – Apelujemy do mediów, żeby nie powielać kłamstw ministra Niedzielskiego, tylko żeby przekazywać twarde dane, które są na stronie ministerstwa. Nie słuchać ministra, który zajmuje się propagandą – mówił poseł.

– Liczymy na to, że państwo, przedstawiciele mediów, nie pozwolicie sobie na to, żeby minister Niedzielski uchodził na sucho z takimi manipulacjami podczas rozmów z wami – dodał.

Bosak: Proszę nie dziwić się, że Konfederacja przełamuje zmowę milczenia

Krzysztof Bosak przypomniał, że informacje, które przekazuje Konfederacja od początku epidemii nie mają na celu zniechęcać kogokolwiek do szczepienia na koronawirusa. Podkreślił, że formacja protestuje przeciwko manipulowaniu postawami społeczeństwa poprzez podawanie wybiórczych danych, przy jednoczesnym olbrzymim deficycie informacji, dotyczących m.in. NOP-ów.

Wiceprezes Ruchu Narodowego odczytał z kolei szereg przykładów wyników badań i statystyk z różnych państw, m.in. z Irlandii, Singapuru, Izraela, ale także z Polski, świadczących o tym, że wbrew oficjalnie przyjętej przez większość mediów narracji, zaszczepieni też chorują i przenoszą wirusa.

Bosak również zwrócił się do obecnych na konferencji przedstawicieli ośrodków prasowych. – Zachęcamy państwa jako dziennikarzy, aby zadawali państwo pytania o to, jak to jest możliwe, że dane tak się różnią. […] Nie forsujemy żadnej teorii spiskowej. Być może podawanie niepełnych danych wynika ze strachu, być może z niekompetencji, być może z oportunizmu, a być może to wynika z czyjegoś interesu. Nie przesądzamy. Zachęcamy państwa do tego, żeby państwo zadawali pytania i aby nie przedstawiać tej sprawy społeczeństwu tak, jak gdyby wszystko było już wiadome – zaapelował.

Czytaj też:

Szokujące żądanie starosty inowrocławskiego. Bosak: Działanie bezprawneCzytaj też:

Lekarz odmówił choremu dziecku przedoperacyjnego badania. Kulesza interweniuje