"To cyniczna polityka rządzących". Trzaskowski zapowiada wielki protest w Warszawie

O planowanej na październik demonstracji Rafał Trzaskowski poinformował w rozmowie z "Rzeczpospolitą". – W przyszłym miesiącu będziemy demonstrować, wszyscy razem, solidarnie – zapowiedział prezydent Warszawy, dodając że w ostatnich latach stolicy odebrano 2 miliardy złotych.

"Cyniczna polityka rządzących"

Tłumacząc, co "Polski Ład" zmieni dla samorządów, Trzaskowski powiedział, że mają one stracić 145 mld zł w ciągu dziesięciu lat, "a budżet państwa ma wyjść na tym na plus". – Abstrahując od celowości tych zmian widać, że oni chcą, aby za wszystko zapłacili przedsiębiorcy, ludzie lepiej zarabiający, klasa średnia oraz samorządy – wskazał. Sama Warszawa, zdaniem polityka, ma stracić 1 mld 700 mln zł, "a w ramach rekompensat, i to tylko w jednym roku, może liczyć na kwoty rzędu 300–400 mln, czyli w dalszym ciągu będzie mniej pieniędzy, o 1 mld 300 mln".

Rafał Trzaskowski podkreślił, że jest to kolejna zmiana uderzająca w samorządy. Jego zdaniem, mamy do czynienia z "cyniczną polityką rządzących", której celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której "samorządy, zwłaszcza w miastach, nie mogły realizować swoich priorytetów i żebyśmy to my musieli wprowadzać drakońskie oszczędności i ewentualnie podwyżki, a oni mogli te pieniądze rozdawać".

Jak planowane zmian podatkowe mają uderzyć w Warszawę? Jak wyjaśnił Trzaskowski, będą one oznaczały utrarę ponad 15 proc. budżetu miasta, a co za tym idzie "spowoduje to konieczność opóźniania inwestycji, obcinanie czy zawieszanie niektórych programów".