Czemu wycinają?

Po pierwsze – ekolodzy. Ja wiem, że dla wielu z nich powinniśmy żyć w stanie naturalnym, wyznaczonym przez przyrodę i jej dzikość, nie zrywając żadnego kwiatka, nie przycinając krzewów, w ogóle nie wchodząc do lasu. To pięknoduchowa hipokryzja, która ma swoje nieciekawe zapętlenia – nie tak dawno państwo ekolostwo walczyło o pozostawienie bez ścinania drzew umierających z powodu kornika, zaś chwile potem narzekało, że uschnięte ocalone w ramach ich działania drzewa stwarzają zagrożenie pożarowe, więc… trzeba je ściąć. I tak w kółko.

Druga strona, to strona polityczna. Czyli, jak zaznaczyłem na początku – w tej narracji to rabunek PiS-u, skutek jego zachłanności i braku refleksji nad przyszłością planety i pokoleń. Za Czarnego Luda robią tu Lasy Państwowe, które gospodarują na 75% polskich terenów leśnych. Zobaczmy więc dlaczego tak wycinają i kto tu zawinił, i w czym.

No wycinają, co prawda nie zaczęli w 2015 roku, o co jest kłótnia pomiędzy plemionami politycznymi, czyli za waszych czasów też Murzynów biliście. Niewiele to wnosi do dyskusji, jak to w przypadku trybalnego poziomu dyskursu. Wycinamy więcej, ale i za PO też była niezła dynamika wzrostu.

Powodem COVID-19?

W dodatku, mimo alarmujących obrazków, odtwarzamy rekordowo, zalesienie wzrosło o 188,5 tysiąca hektarów, sadzimy 500 milionów drzew rocznie. Zasoby leśne to dobro odnawialne, choć pień po uciętym drzewie wygląda ostatecznie. Co prawda trzeba poczekać parę ładnych lat na takie odnowienie, ale ważne jest tutaj – oprócz oczywiście wycinek w miejscach spektakularnych – by kontynuować coroczne nasadzania, tak by odbudowywać bez skoków i przerw drzewostan. Ale wycinają, jest to bezsprzeczne, pora więc popatrzeć dlaczego.

Powody są złożone i głębokie. Moim zdaniem jednak… kowidowe. Run na drewno jest spowodowany gwałtownym wzrostem światowego budownictwa, szczególnie w USA i Chinach. Powody tego są strukturalne, ale w wielu przypadkach spektakularne, niektórzy mówią, że spekulacyjne wzrosty w branży budowlanej spowodowane są tym, że ludzie w dobie inflacji i niepewności kowidowej inwestują pieniądze w nieruchomości i buduje się na potęgę. Do tego dochodzi – ważny w naszym temacie – aspekt ekologiczny i przejście wielu klientów na budowanie domów z drewna.

Wzrost cen drewna to szok podażowy i popytowy. Wynika on z ostrożności kowidowej, kiedy w drugiej połowie pandemicznego roku 2020 dystrybutorzy wstrzymywali się z zakupami, błędnie oceniając, że popyt, w związku z tym i ceny spadną w pierwszych miesiącach 2021. Ale tu nastąpiła „gorączka zakupowa” i ceny poszybowały w kosmos, zaś tartaki nie miały towaru, gdyż – jak wyżej – spodziewano się kowidowej recesji. Poszło wręcz odwrotnie – ceny wzrosły, jeszcze szybciej wzrósł popyt, czyli zrobiło się wręcz spekulacyjnie. Na przykład płyta OSB 18mm, w lutym kosztowała 78zł, w maju 103zł, dzisiaj…239zł!

Wiele krajów, by utrzymać swoje zasoby, drenowane wysoką ceną i popytem… wstrzymało eksport drewna, głównie do nienasyconych Chin. Mamy też do czynienia z bardziej subtelnymi strategiami: na przykład Chorwacja ma zakaz eksportu nieprzetworzonego drewna, co oznacza ochronę własnego rynku przetwórstwa, który dzięki temu ma robotę. U nas branże, dla których drewno jest podstawowym surowcem wnoszą o wprowadzenie zakazu eksportu, co jest trudne bo mamy wzrost cen i popytu, a więc branża drzewna może zarobić, ale inne stracą.

Branża meblarska cierpi

Na polskim rynku mieszają zagraniczni pośrednicy, którzy w takiej sytuacji podażowo-popytowej kupują każdą ilość drewna po wysokich cenach, co prowadzi do ich wzrostu i braku towaru na rynku. Cierpi tu budownictwo, bo popyt na nowe mieszkania jest, zaś nie bardzo jest z czego budować, a jak już, to z dużym wzrostem kosztów. Cierpi także branża meblarska, a my tu jesteśmy, po Chinach, drugim eksporterem drewnianych mebli na świecie. Jest więc o co walczyć. Jeśli drożeje główny surowiec meblarski i brakuje towaru, to mamy spore problemy z kolejną topową branżą polską.

A może być jeszcze gorzej, bowiem zazieleniona Unia wprowadza ostre przepisy związane z bioróżnorodnością 2030, które wytną nam całe połacie lasów z gospodarki, wyłączając je z puli terenów do użytkowania przemysłowego. Dla nas to szczególnie ważne, bo i zalesień mamy najwięcej, a więc procentowo będziemy mieli najwięcej ograniczeń, czyli kosztem utrzymania zieloności naszych terenów dla ekologicznego dobrostanu Europy stracimy gospodarczo w strategicznych branżach.

To są prawdziwe dylematy. Ja wiem, że serce krwawi jak się widzi wycinkę pięknego lasu. Ale to zderzenie emocjonalnej wręcz wrażliwości z realiami życia. Wiem, że wielu obrońców zwierząt może żyć tak, że wyeliminują ich krzywdę z części swojego życia. Ale, żyjąc w domach, siedząc przy stole, otwierając okna i zamykając drzwi jesteśmy otoczeni martwym lasem. I nie ma co się wzmagać, tak jak jest ostatnio w przypadku zwierząt, że powinniśmy się cofnąć w rozwoju, by nie krzywdzić przyrody. Na końcu tej drogi są jaskinie lub co najmniej domy z gliny. A z tego co mówią badania, to jaskiniowcy wcale nie byli tacy ekologiczni. Nie mieli jedynie naszej dzisiejszej skali i technologicznych zabawek, z których bywamy tak bardzo dumni. W końcu, co ostatnio stało się kontrowersyjne, otrzymaliśmy ziemię, by czynić ją sobie poddaną. Alternatywą jest sytuacja odwrotna, czyli zejdziemy do poziomu elementu ekosystemu. Czyli cofniemy się w rozwoju do poziomu zwierząt.

Jerzy Karwelis

