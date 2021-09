Premier Morawiecki napisał przejmujący list do zmarłego ojca

"Pamiętasz, kiedy uczyłeś mnie jeździć na małym rowerku. Miałem wówczas jakieś cztery lata. Dałeś mi ten rowerek, ale nie doczepiłeś do niego dwóch kółek, które zwykle mocuje się do tych dziecinnych. Powiedziałeś «naucz się od razu jeździć jak dorośli». Denerwowałem się, bo więcej tam było wywrotek i obdartych kolan niż jazdy. I tak było zawsze – stawiałeś wymagania trudne. Ale już samo ich podjęcie, było często w Twoich oczach zwycięstwem. Dziękuję Ci za miłość połączoną z hartowaniem charakteru. Za wyrozumiałość połączoną z wysokimi wymaganiami" – napisał premier w czwartek na Facebooku.

"Twój duch wydał i wyda owoce"

"Nasze trwanie, choć po ludzku rzecz ujmując, skończone, jest jednak nieskończone. Tak jak w godzinie jest nieskończona ilość kawałków czasu, ułamków sekund. Jak we fraktalu są kolejne fraktale. Tak też Twój duch wydał i wyda nieskończenie wiele owoców. Na polu wolności, solidarności, sprawiedliwości. Na polu poszukiwania nowego, lepszego świata" – dodał Morawiecki.

Podkreślił, że jego ojciec zawsze wierzył w zwycięstwo życia nad śmiercią. "W miłości, w dobrych czynach, w sprawiedliwszej Polsce, w lepszej Europie i coraz bardziej szlachetnym świecie – będziesz już na zawsze obecny. Będziesz głęboko. Twoje ziarno wydało obfity owoc" – zaznaczył.

"Wiara łączy nas duchem. Wiara w sens naszego trudu, wiara w sens coraz bardziej rozszerzającego się życia, wiara w dobro, wiara w sens naszego istnienia, «tożsamego z niepojętym Bogiem» – łączy nas duchem. Łączy i sprawia zarazem, że to co myślę, to co piszę do Ciebie, jest już także częścią Ciebie. Dociera do Ciebie. Dziękuję Ci za wszystko" – zakończył premier.

2. rocznica śmierci Kornela Morawieckiego

Kornel Morawiecki zmarł 30 września 2019 roku w wieku 78 lat. Był marszałkiem seniorem Sejmu RP, założycielem i przewodniczącym Solidarności Walczącej, kawalerem Orderu Orła Białego. Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

