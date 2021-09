"A gdyby Sterczewski przekroczył granicę?". Senator PiS ostrzega

W sierpniu poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski próbował biegiem przedrzeć się przez kordon funkcjonariuszy pilnujących migrantów na polsko-białoruskiej granicy. W czwartek w TVP Info przypomniała o tym senator PiS Maria Koc, uzasadniając powody wprowadzenia stanu wyjątkowego.

– Co by było, gdyby taki Franciszek Sterczewski przekroczył nielegalnie granicę? Czy on by stamtąd wrócił? Co by się wydarzyło? Niektórych trzeba bronić przed nimi samymi, bo są nierozsądni – oceniła.

Według przedstawicielki PiS "niech Straż Graniczna ma jakiś zapewniony spokój, przynajmniej od strony polskiej, żeby mogła skupić się na tym, co się dzieje na granicy i bronić tej granicy".

Stan wyjątkowy

Od 2 września w pasie przygranicznym z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy, obejmujący 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek rządu. Sprawa ma związek z koczującymi przy granicy migrantami, których zwożą tam białoruskie służby. Do pomocy funkcjonariuszom SG skierowano żołnierzy.

W środę wieczorem Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda podpisał i skierował do marszałka Sejmu wniosek o przedłużenie stanu wyjątkowego na okres dwóch miesięcy.

Jakiej decyzji oczekują Polacy?

Z sondażu United Servey przeprowadzonego dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że przedłużenia stanu wyjątkowego chce niemal 47 proc. Polaków. Przeciw jest 37 proc. Zdania na ten temat nie ma prawie 16 proc. pytanych. Za przedłużeniem stanu wyjątkowego najbardziej optują wyborcy PiS (73 proc.), a najmniej – sympatycy KO (15 proc.).

