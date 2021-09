"Niegrzeczny przedszkolak". Zgorzelski odpowiada Braunowi

Poseł Grzegorz Braun został w środę wykluczony z obrad Sejmu. Powodem było "uniemożliwianie dalszej pracy" posłów.

Polityk został najpierw upomniany przez wicemarszałka Sejmu Zgorzelskiego, który wskazał, że poseł nie nosi maseczki. Braun jednak zbagatelizował tę uwagę. Niedługo potem głos w sprawie zachowania posła Konfederacji zabrał Wojciech Maksymowicz z ruchu Polska 2050. Gdy Braun chciał wejść na mównicę, aby odpowiedzieć Maksymowiczowi Wicemarszałek wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski uznał to za uniemożliwienie pracy Sejmu.

Braun wdał się w dyskusję ze Zgorzelskim. Po chwili wicemarszałek podjął decyzję o wykluczeniu posła z obrad.

Później Braun odniósł się do całej sytuacji w mediach społecznościowych, zamieszczając atakujący Maksymowicza i Zgorzelskiego wpis.

"Potwierdzam - na pokaz, na mównicy, dla kamer zamaskowanie przejściowo nie obowiązuje, ale poza tym „magicznym kręgiem” autotresura posłów trwa i ma swoich zaangażowanych prymusów - dziś w roli lizusa-skarżypyty @ProfMaksymowicz, a w roli przedszkolanki @PZgorzelskiP" – napisał poseł Konfederacji na Twitterze.

Odpowiedź Zgorzelskiego

Polityk PSL zdecydował się odpowiedzieć na wpis Brauna w programie Wirtualnej Polski. Piotr Zgorzelski stwierdził, że jeśli on jest "przedszkolanką", to w takim razie polityk Konfederacji jest "chyba niegrzecznym i niemądrym przedszkolakiem".

– To nie chodzi o to, że 'magiczne miejsce', gdzie nie ma wirusa... Chodzi o to, że są ludzie w pewnym wieku, z różnymi schorzeniami, którzy mimo wszystko siedzą w tych maseczkach i jak przychodzą na mównicę, od której jest kilka metrów do kolejnej osoby, żeby na te 30 czy 70 sekund mogli tę maseczkę zdjąć – powiedział Zgorzelski odnosząc się wpisu Brauna o "magicznym kręgu", gdzie nie występuje koronawirus.

Polityk PSL wskazał także, że prowokujące zachowanie Brauna, z którego polityk jest znany, to przemyślane i celowe działanie.

– Jest to cyniczne, jest to hipokryzja, robi to celowo. Specjalnie Braun siedzi po to, by mu zwrócić uwagę, żeby go wykluczyć, żeby mógł zrobić konferencję prasową, żeby mógł to napisać. (...) Trzeba go po prostu piętnować – powiedział.

