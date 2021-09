"Dymisja Ziobry jeszcze dzisiaj". Opozycja grzmi po raporcie NIK

Podczas konferencji prasowej Michał Jędrzejczyk, p.o. dyrektora Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK, zaprezentował ustalenia Izby ws. Funduszu Sprawiedliwości. Jak ustaliła NIK, "działania ministra sprawiedliwości skutkowały niegospodarnym wydatkowaniem środków publicznych i sprzyjały powstawaniu mechanizmów korupcjogennych".

"Fundusz niesprawiedliwości, niegodziwości"

Na raport zareagowali politycy Koalicji Obywatelskiej.

– Fundusz, który miał pomagać ofiarom przestępstw, tak jak spółki Skarbu Państwa, stał się i służył do dojenia. Tylko 34 proc. środków ogólnego budżetu trafiało do ofiar przestępstw, 4 proc. na pomoc postpenitencjarną, a aż 60 proc. środków trafiało na inne zadania. Ogromne pieniądze trafiały do osób, które były związane z ministerstwem, miały powiązania rodzinne, polityczne. Fundusz był dla nich okazją do zarobienia – mówiła Kamila Gasiuk-Pihowicz podczas konferencji prasowej w Sejmie.

– Czarno na białym widzimy, że Fundusz Sprawiedliwości to tak naprawdę fundusz promocji Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. To jest fundusz niesprawiedliwości, niegodziwości, bo jak inaczej nazwać fundusz, które de facto okradał z należnej im od państwa pomocy ofiary przestępstw – dodała.

Myrcha: Dymisja Ziobry musi nastąpić jeszcze dzisiaj

Poseł PO Arkadiusz Myrcha wzywał z kolei do natychmiastowej dymisji ministra sprawiedliwości.

– Wszelkie dotychczasowe zawiadomienia do prokuratury związane z Funduszem Sprawiedliwości zostały oczywiście przez prokuraturę głęboko schowane do szuflad, a sprawy zostały umorzone. Dopóki minister Ziobro nie poniesie za to politycznej i prawnej odpowiedzialności, ten proceder trwać będzie – mówił.

– Dlatego w polskim parlamencie będziemy podejmowali wszelkie działania, żeby obnażać i pokazywać wszystkie mechanizmy z tym związane. Czy na komisji, czy na posiedzeniach plenarnych Sejmu. Będziemy ten temat do spodu wyjaśniać. A dymisja ministra Ziobry musi nastąpić jeszcze dzisiaj – stwierdził.

