"To zbrodnia". Owsiak atakuje Rzecznika Praw Dziecka

Nie słabnie kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej. Ofiarami podsycanego przez reżim Aleksandra Łukaszenki sporu stają się także dzieci.

We wtorek 28 września Straż Graniczna przewiozła na granicę polsko-białoruską ponad 20 osób, które znajdowały się przed jej placówką w Michałowie. Wśród grupy znajdowało się także ośmioro dzieci. Rzeczniczka prasowa Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz poinformowała, że wobec migrantów "zastosowano procedurę zgodnie z rozporządzeniem".

Owsiak ostro o Pawlaku

Takie działania Straży Granicznej wywołały falę krytyki ze strony m.in. części celebrytów i aktywistów. W akcję promowaną hasłem "Nikt nie jest nielegalny" włączyła się m.in. podróżniczka i autorka programów telewizyjnych Martyna Wojciechowska. Głos zabrał także Jerzy Owsiak.

"Piekło dzieci. Tego piekła, które przeżywają dzieci migrantów w Polsce, nie widzi kolejna instytucja, czyli Rzecznik Praw Dziecka. Obecny Rzecznik to kompletny ignorant, a dzisiaj, kiedy Polska łamie międzynarodowe prawa dotyczące uchodźców, jego brak reakcji, to nawet nie skandal, ale zwykła zbrodnia. Po zaniechaniu jakichkolwiek działań przez PCK, biuro RPD to buda pełna bezdusznych darmozjadów. Wspomagajmy tych, którzy mają odwagę pomagać! Tyle wstydu przynoszą działania systemowe! Nie zgadzajmy się z tym!" – apeluje szef WOŚP na Facebooku.

Wcześniej Owsiak podkreślił, że jego Fundacja jest w kontakcie z organizacjami zrzeszającymi wolontariuszy, którzy pomagają w związku z wprowadzonym stanem wyjątkowym.

Czytaj też:

"Prof. Pawłowicz zaorała". Sędzia nie zostawiła na prawnikach RPO suchej nitkiCzytaj też:

PiS dystansuje konkurencję. Tak zagłosowaliby Polacy