Mosiński: Ta sytuacja jest dla opozycji kolejnym elementem walki

W czwartek posłowie zdecydowali o przedłużeniu stanu wyjątkowego o 60 dni. Za głosowało 237 parlamentarzystów, przeciw było 179 posłów, a 31 wstrzymało się od głosu.

Głosowanie to efekt wtorkowego wniosku Rady Ministrów do prezydenta Andrzeja Dudy. W środę wieczorem Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że prezydent Andrzej Duda podpisał i skierował do marszałek Sejmu wniosek o wyrażenie zgody przez Sejm na przedłużenie o 60 dni stanu wyjątkowego na obszarze graniczącym z Białorusią.

Przed głosowaniem odbyła się burzliwa debata w Sejmie. Politycy opozycji zarzucali PiS-owi, że nie ma żadnych podstaw do kontynuowania stanu wyjątkowego, a zabieg ma służyć tylko ograniczeniu dostępu mediów do tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej.

Mosiński: Szał anty-PiS

W piątkowy poranek na antenie Polskiego Radia 24 sejmową debatę na temat wprowadzenia stanu wyjątkowego komentował Jan Mosiński. Poseł przypomniał fragment wystąpienia ministra spraw wewnętrznych i administracji, który wskazywał jak napięta sytuacja panuje na granicy polsko-białoruskiej.

– Minister Mariusz Kamiński mówił, że celuje się z broni do polskich żołnierzy, tę broń się przeładowuje i oddaje się pusty strzał. Wystarczy moment, żeby z tego stał się konflikt na skalę międzynarodową – stwierdził polityk.

Poseł skrytykował również opozycję za jej antypaństwowe zachowanie.

– Ta sytuacja jest też w Polsce dla opozycji kolejnym elementem walki. (...) Oni w tym szale anty-PiS zapominają, że są Polakami i że obowiązkiem każdego z nas jest troska o los ojczyzny – powiedział.

– Jestem pełen szacunku i podziwu dla naszych funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy i Policji. Kiedy biliśmy im brawo na stojąco, żeby podziękować za ich postawę, to opozycja siedziała i miała miny jakby miała żal, że coś takiego robimy – dodał Mosiński.

