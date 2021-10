Politolog: Przedmiotem gry politycznej opozycji stały się teraz dzieci

Ekspert komentował na antenie Polskiego Radia 24 czwartkową decyzję Sejmu o przedłużeniu stanu wyjątkowego na wschodniej części terytorium Polski o 60 dni. Zdaniem dr. Kawęckiego taka decyzja była koniecznością, a argumentów za nią dostarczają dane przekazywane codziennie przez straż graniczną.

– Statystyki i informacje podawane przez Straż Graniczną potwierdzają, że wprowadzenie stanu wyjątkowego było potrzebne i było koniecznością. Gdyby tego nie zrobiono, to - jestem przekonany - że opozycja biłaby na alarm, że granice nie są uszczelnione, że Polska sobie nie radzi z tym problemem. Mamy do czynienia z wojną hybrydową – nie ma wątpliwości politolog.

Gorące emocje w Sejmie

Przed głosowaniem nad przedłużeniem stanu wyjątkowego odbyła się burzliwa debata w Sejmie. Politycy opozycji zarzucali PiS-owi, że nie ma żadnych podstaw do kontynuowania stanu wyjątkowego, a zabieg ma służyć tylko ograniczeniu dostępu mediów do tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej.

Emocjonalne wystąpienia mieli zarówno politycy opozycji, jak i rządu. Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej podczas swojego przemówienia niemalże straciła panowanie nad sobą. Z kolei Mariusz Kamiński, szef MSWiA ostro odpowiedział na zachowanie Franciszka Sterczewskiego, posła PO.

– Lewica i Koalicja Obywatelska to formacje, które wyrażają skrajnie proimigracyjne stanowisko. Można sobie wyobrazić, gdyby ci ludzie objęli władzę, to sytuacja byłaby zupełnie inna. Nie byłoby tych działań ze strony Polski, których jesteśmy świadkami, czyli ochrony polskiej granicy – stwierdził dr Kawęcki i dodał ze smutkiem, że "przedmiotem gry politycznej opozycji stały się teraz dzieci".

Ekspert pesymistycznie odniósł się także do obecnego poziomu debaty publicznej w Polsce.

– Można powiedzieć, że temperatura sporów jest w Polsce wysoka. Debata rządzi się swoimi prawami, ale granice nie powinny zostać przekraczane. Mamy do czynienia z kryzysem kultury politycznej i etyki politycznej – ocenił politolog.

