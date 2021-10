Podwyżki dla prezydenta i samorządowców. Andrzej Duda podjął decyzję

Nowelizacja zakładająca podwyżki wynagrodzenia dla polityków została przyjęta przez Sejm 17 września. Zgodnie z nowym prawem wyższe zarobki będą otrzymywali: prezydent oraz byli prezydenci, radni wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, pracownicy samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, a także członkowie stałych organów wyborczych tj. członkowie Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarze wyborczy.

Po wejściu w życie nowego prawa wynagrodzenie głowy państwa ma być wyższe o ok. 40 proc. Nowe przepisy wprowadzają także gwarancję objęcia małżonka prezydenta ubezpieczeniem społecznym. Składki będą opłacane przez Kancelarię Prezydenta RP z budżetu państwa z części której dysponentem jest szef kancelarii prezydenta. Dzięki nowemu prawu małżonek głowy państwa będzie także objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

Co więcej, ustawa zakłada także wsteczne wyrównanie kwoty składek za małżonków prezydentów wybranych w wyborach w latach 1990–2020, za okres sprawowania przez ich małżonków urzędu, na ubezpieczenie społeczne za lata 1990–1998 oraz składki na ubezpieczenie emerytalne za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy.

Większe pieniądze dla polityków

Pod koniec września "Fakt" informował o zwiększeniu nakładów finansowych na na Sejm, Senat oraz Kancelarie Premiera i Prezydenta.

Kilka dni temu premier Morawiecki przekazał, że na skutek lepszych dochodów, wdrażanych uszczelnień, pojawiło się więcej pieniędzy w budżecie. – Zdecydowanie więcej dochodu niż planowaliśmy. To więcej, to jest o ok. nawet do 80 mld zł więcej niż wcześniej planowaliśmy na ten rok – powiedział Morawiecki.

