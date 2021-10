Legutko: Opozycja jest gotowa zaryzykować bezpieczeństwo państwa, by ugodzić w rząd

Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek rozporządzenie przedłużające stan wyjątkowy na części pasa przygranicznego z Białorusią. Dzień wcześniej przewagą 237 głosów na przedłużenie stanu wyjątkowego zgodził się Sejm. Przeciw głosowało 179 posłów, a 31 wstrzymało się od głosu. Przed głosowaniem odbyła się burzliwa debata. Niektórzy politycy opozycji zarzucali rządowi, że nie ma żadnych podstaw do kontynuowania stanu wyjątkowego, a zabieg ma służyć tylko ograniczeniu dostępu mediów do tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Przeciw przedłużeniu stanu wyjątkowego głosowało 122 ze 126 posłów Koalicji Obywatelskiej.

Legutko: To nie była debata

Ryszard Legutko zwrócił uwagę w rozmowie z Polskim Radiem 24, że w istocie w Sejmie nie było merytorycznej dyskusji.

– To nie była żadna debata, to znaczy pan minister próbował przekazać informacje, te informacje dla niektórych były szokujące co do szczegółów, ale tak naprawdę nie, bo przecież my wiemy, że mamy tutaj do czynienia nie z jakimś zalewem nieszczęsnych uchodźców uciekających przed pożogą wojenną tylko mamy do czynienia z bardzo brutalną akcją organizowaną przez służby specjalne państw ościennych – powiedział Ryszard Legutko.

W jego ocenie część opozycji zajmuje się głównie walką z rządem. – Na wszelkie możliwe sposoby natomiast nie zajmuje się kwestią państwa. Ja myślę, że nawet skłonna jest zaryzykować bezpieczeństwo państwa, żeby tylko ugodzić w rząd – stwierdził.

– Opozycji puściły wszelkie hamulce. Oni nie bardzo wiedzą kiedy się zatrzymać, nawet nie chcą się zatrzymać, bo tacy bardziej sprytni gracze jak Donald Tusk, czy establishment Unii Europejskiej, którzy też chcą wywrócić polski rząd, ale w niektórych sytuacjach tak jak na przykład ten to, co dzieje się na granicy wschodniej jednak starają się nie iść za daleko, natomiast opozycja tu popadła w jakiś amok – ocenił.

