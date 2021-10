"Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji". Wildstein o Polsce

– Fundusze strukturalne, które otrzymujemy, wcale nie są takie znaczące. A nam się wmawia i tworzy taką mentalność żebraczą, że my dzięki temu żyjemy. Nieprawda. Dla nas najważniejszy jest wspólny rynek – mówił Wildstein w sobotę w TVP Info.

Członkostwo Polski w UE. Co dalej?

Według niego Unia Europejska jest "polem strasznie ostrej konkurencji gospodarczej". – My w tej chwili jesteśmy w sytuacji bardzo trudnej. UE to pewien złożony układ polityczno-gospodarczy i powinniśmy być (w nim – red.) tak długo, jak nam się to będzie opłacało – stwierdził.

Tłumaczył, że dyskusja o tym powinna się toczyć, tymczasem członkostwo Polski w UE przedstawia się Polakom jako "sakrament", którego podważanie to prawie "bluźnierstwo". – To niestety wyrasta trochę z polskich kompleksów. Ja to rozumiem, bo sam pamiętam, jak w PRL chcieliśmy być tacy, jak na Zachodzie. W ogóle nie widzieliśmy różnic między państwami, nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak bardzo ta Europa się zmieniła – podkreślił.

"Mamy do czynienia z niesamowitą presją"

Wildstein zwrócił uwagę, że obecnie mamy do czynienia z "niesamowitą presją i łamaniem traktatów". – Polska usiłuje być wtłoczona w tę podrzędną rolę, jaką pełniła za czasów poprzedniej władzy – stwierdził, dodając, że "płynięcie w głównym nurcie to jest abdykacja z suwerennej polityki".

Według niego instytucje europejskie "testują na Polsce swoją moc", ponieważ nasz kraj znalazł się na cenzurowanym. – Jeżeli uda się Polskę złamać, to później będzie dużo łatwiej – na zasadzie precedensu, bo oni tak działają – poprowadzić to dalej – oświadczył.

Czytaj też:

"Polska w Unii" kontra "Polska poza Unią"Czytaj też:

Winnicki: Polacy popierają członkostwo w UE pod jednym warunkiem