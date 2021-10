Budka o zatrzymaniu Ziemkiewicza: Ksenofob zawrócony z granicy

"Smutny to czas, gdy bardziej niż setki milionów złotych rozkradanych przez ludzi władzy, opinię publiczną - od prawa do lewa - zajmuje sprawa ksenofoba zawróconego z granicy. Prezes może z radości zacierać rączki" – napisał Budka w poniedziałek na Twitterze.

Zatrzymanie Ziemkiewicza

W sobotę Rafał Ziemkiewicz został zatrzymany przez brytyjskie służby. Do szokujących wydarzeń doszło na lotnisku Heathrow w Londynie. Publicysta "Do Rzeczy" wylądował w Wielkiej Brytanii, gdzie towarzyszył córce, która miała rozpocząć naukę na Oxfordzie.

Brytyjskie służby przepuściły żonę i córkę Ziemkiewicza, ale jego samego zatrzymały. Po kilku godzinach bez podania powodu publicysta został zatrzymany. Odebrano mu leki, dokumenty i telefon.

Z dokumentu wydanego przez brytyjski Urząd do Spraw Cudzoziemców wprost wynika, że Ziemkiewicz został zatrzymany z powodu... głoszonych poglądów politycznych.

"Padłem ofiarą potężnego hejtu"

– Urzędnik imigracyjny powiedział mi, abym po dobroci przebukował bilet, ponieważ z powodu swoich poglądów politycznych i tak nie zostanę wpuszczony do Wielkiej Brytanii. Oczywiście odpowiedziałem, że absolutnie to nie wchodzi w grę. Spytałem też, co mają do moich politycznych poglądów, ale nie uzyskałem odpowiedzi – powiedział Ziemkiewicz w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl.

Dziennikarz uważa, że padł ofiarą "potężnego hejtu na Polskę ze strony samych Polaków, którzy jeżdżą po całym świecie i wykorzystują swoje osobiste kontakty". – Wiem, że robią tak profesorowie i funkcjonariusze lewicowo-liberalnych mediów, którzy publikują w języku angielskim i w innych językach artykuły o Polsce, wypisując niestworzone bzdury między innymi na mój temat – ocenił Ziemkiewicz.

