Komorowski: Kaczyński jak zwykle się chowa i wypycha pseudotwardzieli

W czwartek Sejm wyraził zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią o 60 dni. Za głosowało 237 posłów, przeciw było 179, a 31 się wstrzymało. Przed głosowaniem odbyła się burzliwa debata w Sejmie. Politycy opozycji zarzucali rządzącym, że nie ma żadnych podstaw do kontynuowania stanu wyjątkowego, a zabieg ma służyć tylko i wyłączeniu ograniczeniu dostępu mediów do tego, co dzieje się na granicy z Białorusią.

"Kaczyński się chowa"

Dziś w rozmowie z Wirtualną Polską były prezydent Bronisław Komorowski krytykował Jarosława Kaczyńskiego za to, ze nie wypełnia swoich obowiązków. Jak stwierdził, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, "chowa się" od odpowiedzialności.

– Pan Kaczyński jak zwykle się chowa w takich sytuacjach. Ja nie widzę, żeby cokolwiek robił. Raczej wypycha do przodu takich powiedziałbym pseudotwardzieli. Pan Kamiński czy pan Błaszczak, którzy wymachują szabelką, albo montują fałszywy przekaz oparty o ich spekulacje, a nie o ich wiedzę, mający na celu odczłowieczyć tych ludzi, którzy gdzieś tam stukają do polskich granic. Przedstawić ich w jak najgorszej sytuacji i w najgorszym świetle, no po to, żeby wywołać lęk w społeczeństwie polskim – stwierdził były prezydent.

"To nie jest wicepremier do straszenia Polaków"

Jego zdaniem, wicepremier do spraw bezpieczeństwa powinien zapewnić społeczeństwu poczucie bezpieczeństwa. –To nie jest wicepremier do straszenia Polaków, to jest wicepremier do spraw bezpieczeństwa. On powinien zadbać o ten komfort poczucia bezpieczeństwa, że państwo polskie przyzwoicie się zachowuje, ale jednocześnie skutecznie. A takie ekscesy, jak ta nieszczęsna konferencja pana Kamińskiego, jest nie tylko jego kolejną kompromitacją, ale także jest kompromitacją państwa Polskiego – ocenił.

Czytaj też:

Rzymkowski: Liderem polskiej opozycji już nie jest Donald TuskCzytaj też:

Sterczewski ze zdjęciem dziecka na mównicy. Kamiński: Ty niemądry człowiekuCzytaj też:

Wąsik: Łukaszenko zdetronizował Tuska