Semeniuk: Cieszę się, że pan nie jest już ministrem

W poniedziałek w programie "Minęła 9" na antenie TVP Info politycy dyskutowali o przedłużeniu stanu wyjątkowego, który obowiązuje w pasie przygranicznym z Białorusią.

– Cieszę się, że pan nie jest już ministrem obrony narodowej – powiedziała wiceminister rozwoju Olga Semeniuk do Czesława Mroczka z PO, który był podsekretarzem stanu w MON w latach 2011–2015.

– Oprócz tego, że w przedłużonym stanie wyjątkowym reagujemy na pajacowanie państwa kolegów na granicy, staramy się doprowadzić do sytuacji, w której wiemy o tym, że Rosja testuje dzisiaj Polskę bardzo mocno za pośrednictwem bardzo różnych instrumentów i narzędzi, również w kontekście geopolitycznym i jesteśmy od tego, aby polskich granic strzec – tłumaczyła Semeniuk.

Stan wyjątkowy przedłużony

W czwartek Sejm wyraził zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią o 60 dni. Za głosowało 237 posłów, przeciw było 179, a 31 się wstrzymało. Przed głosowaniem odbyła się burzliwa debata w Sejmie. Politycy opozycji zarzucali rządzącym, że nie ma żadnych podstaw do kontynuowania stanu wyjątkowego, a zabieg ma służyć tylko i wyłączeniu ograniczeniu dostępu mediów do tego, co dzieje się na granicy z Białorusią.

Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września w pasie przygranicznym z Białorusią i obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek rządu. Sprawa ma związek z koczującymi przy granicy migrantami, których zwożą tam białoruskie służby. Do pomocy funkcjonariuszom SG skierowano żołnierzy.



